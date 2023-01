La cultura humanitària

Borriana s’ha convertit en pocs anys en el port solidari dels vaixells de rescat humanitari degut al drama migratori que es viu al mar Mediterrani. Això ha fet que la societat borrianenca haja reaccionat recolzant les embarcacions que han arribat fins a la localitat. L’aparició de col·lectius com el Grup de Suport l’Aurora és un exemple d’organització solidària buscant el recolzament d’infraestructura, de material i menjar, amb l’únic objectiu d’ajudar.

I amb eixa tasca, el Centre Municipal de Cultura La Mercé s’ha transformat des de finals del mes de novembre en un centre que acull exposicions del drama migratori a través de l’art, la fotografia o el còmic. Les exposicions SAR · Solidaritat al Rescat i Artistes al Rescat, Artistes per L’Aurora van ser l’inici d’aquest moviment cultural que han atret més de 400 alumnes dels IES fins a La Mercé per conèixer la problemàtica que existeix al nostre territori. Fotografies procedents de les embarcacions de rescat civil humanitari i una mostra artística, que mostren la problemàtica a través de les seues obres.

I la setmana passada, la sala d’exposicions de La Mercé ha obert Vinyetes Migrants, amb col·laboració de la Conselleria de Educació i l’Aula Didàctica de la Diàspora Mediterrània, que té com objectiu contar aquest drama migratori que es viu en aigües mediterrànies, al costat nostre. Una exposició, que a través del còmic, s’ha mostrat con un instrument idoni per a tractar temes socials i històrics, en el que les vinyetes són les protagonistes d’un recorregut de la història recent de l’Estat espanyol, des de la postguerra passant per la dictadura franquista a l’actualitat. El còmic ha sigut en els últims anys un mitjà compromés amb una realitat tan complexa, pròxima i transcendent com és el fenomen migratori.

A través de l’art, les fotografies o el còmics, es mostra d’una manera transversal i diversa l’evolució de la societat en relació amb els fluxos migratoris. I en el que cas de Borriana, una mostra del drama migratori que existeix al costat nostre, i encara que algunes persones vullguen amagar-ho, o simplement, criticar-ho, mentint, la realitat és molt crua.

La Casa de Cultura s’ha convertit en un espai de trobada i de reflexió on l’art i la cultura es fusiona amb la memòria i les migracions. Un espai on pensar i fer pensar en un moviment que han viscut totes les societats, i en el que la cultura sempre ha tingut un lloc important.

Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana