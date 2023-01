Borriana, una mar de possibilitats

Amb una variada i estimulant agenda els 365 dies de l’any, Borriana ofereix una mar de possibilitats ben diverses i variades: culturals o esportives, gastronòmiques, celebracions de festes i tradicions, festivals de música i d’art, i també oci. Una àmplia oferta que se suma i es complementa amb els atractius naturals de l’aroma i la llum, el sol i la platja, el paratge natural de l’Estany de la Vila i el patrimoni històric modernista i medieval amb les darreres troballes iberes, romanes i medievals del jaciment de Sant Gregori, i tot en un entorn citrícola per a poder vore’l, sentir-lo, olorar-lo i gaudir-ne tot l’any.

Amb aquesta premissa, Borriana està present en la promoció dels seus atractius en el recinte d’Ifema a Madrid, en una nova edició de Fitur, perquè volem que tothom conega les propostes turístiques basades en una mar de possibilitats.

Borriana concita mediterrània, cultura, naturalesa, patrimoni i història, amb una amplíssima agenda d’activitats cada dia de l’any i amb platges com l’Arenal, la Malva-rosa o el Grau, i un port on poder practicar tot tipus d’esports nàutics. Uns encants representatius que asseguren un impuls tant per al turisme com per a la dinamització cultural o econòmica de la ciutat.

Però Borriana és molt més, tenim un paisatge que incorpora el patrimoni rural amb alqueries envoltades de tarongerars que arriben fins a vora mar, boscos de ribera al Paratge Natural Municipal del Clot de la Mare de Déu i les Goles del Millars. A més de grans atractius com ara el patrimoni cultural, les platges, les falles, les festes tradicionals, l’oferta esportiva, la gastronomia, les possibilitats d’oci, la música, els esdeveniments esportius i els considerables recursos naturals repartits pel conjunt del terme.

La primera Fira Modernista

Una ciutat on cada cap de setmana de l’any, també entre setmana, hi ha coses interessants per fer. Entre les activitats que conformen l’agenda d’enguany, tenim la celebració a finals d’abril de la primera Fira Modernista de Borriana, després de l’èxit de participació l’any passat de les primeres Jornades Modernistes Borriana, París i Londres.

Entre l’oferta cultural, tenim les més prestigioses propostes gratuïtes del municipi al voltant de la música i les arts, els minifestivals emac., Maig di Gras, El Cuc Teatre Infantil, La Llum i Sons Flamencs, entre d’altres, a més d’actuacions, espectacles, exposicions i cicles culturals, com a l’estiu A la Fresqueta.

Però també tenim les tradicionals festes de Sant Antoni, Sant Blai i la Misericòrdia, o les Falles i les Creus de Maig, l’Arenal Sound, el final d’etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya i l’eixida de la Volta a la Comunitat Valenciana, la pràctica i l’aprenentatge d’esports nàutics a l’Escola de la Mar, entre d’altres.

A Borriana vos oferim una mar de possibilitats, vos esperem.

Alcaldessa de Borriana