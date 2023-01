Quan l’any 2015, els partits del Botànic feren fora a la dreta de la Generalitat valenciana, no només estaven posant punt final a dècades de corrupció, mala gestió i estancament social. També es va edificar la primera pedra d’una societat valenciana cansada de viure sempre en el complex, de reiterar-se en l’odi cap a les seues veïnes i veïns i de ser un poble que havia d’autoexcusar-se enfront d’una Europa que ens duia segles de desenvolupament social.

Avui, el 2023 les valencianes i valencians podem sentir-nos orgullosos d’haver construït en poc temps una societat oberta i solidària, amb una projecció imparable, on els conceptes de sostenibilitat, feminisme i cooperació, ja no són paraules per a omplir dossiers, sinó eixos fonamentals de polítiques actives en ajuntaments, diputacions o la mateixa Generalitat.

L’espai més plural

La política de fer llum, de superar passats foscos, ha estat la línia de Compromís en els darrers vuit anys. Mentre Múrcia, Andalusia, Castella i Lleó o la mateixa Madrid, facen passos enrere i prefereixen tancar-se en velles polítiques dogmàtiques carregades d’odi, les valencianes i valencians podem sentir-nos molt orgullosos de ser l’espai més plural i divers de tot l’estat.

Però aquest procés encara no ha acabat. Hem de construir un territori equilibrat, eliminar el maltractament animal de les nostres festes, apostar per la transició energètica i millorar els serveis públics. Són drets bàsics de la nova identitat valenciana què, sens dubte, Compromís representa millor que ningú.

Diputat de Promoció Econòmica, Ocupació i Relacions Internacionals