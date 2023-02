Orgull vila-realenc

Va ser Albert Einstein qui va dir que l’exemple no és només la millor manera d’ensenyar; és l’única. Per això, sempre he defensat la importància del reconeixement públic com a la millor forma de distingir exemples en els quals volem mirar-nos. Això hem fet aquesta setmana a Vila-real. Reconéixer quatre persones i entitats que representen el millor espill en el que volem veure’ns reflectits: Porcelanosa, Enrique Arenós, Quique i l’orde carmelita de Vila-real amb la Medalla d’Or i l’investigador i científic Diego Dualde com a Fill Predilecte a títol pòstum. Un acte en el qual ens va acompanyar el president de la Generalitat, Ximo Puig, qui va voler presidir l’acte pel seu carinyo a Vila-real, i el president de Diputació, José Martí, entre altres autoritats

Quique és part del nostre patrimoni. Literalment, perquè en la seua generositat i estima a Vila-real va donar a l’Arxiu la seua producció gràfica, i també perquè tots i cadascun dels vila-realencs reconeixem a un dels nostres en els seus dibuixos, en la seua forma única de practicar una intel·ligència social poc habitual hui dia: la de criticar, explicar o reflexionar amb ironia, però amb respecte. En Porcelanosa trobem també el millor exemple de la resiliència que caracteritza Vila-real, que, fa cinquanta anys, va saber fer de la necessitat virtut i capgirar el model productiu com a resposta a les gelades. De la visió original dels nostres fills predilectes José Soriano, Manuel i Héctor Colonques, a la missió d’una multinacional absolutament compromesa amb Vila-real. Una ambaixadora d’excepció i exponent, junt al Villarreal CF, de la marca Espanya de la qual tan orgullosos ens sentim. La nostra ànima Els carmelites representen com pocs la nostra ànima. Durant més de quatre segles, el convent i col·legi de la Verge del Carme han vist passar generacions de vila-realencs, han format milers d’escolars i han participat sempre de la nostra vida religiosa, social i cultural, amb la Venerable Orde Tercera del Carme, JuCar, l’oenegé Karit, la festa del Carme o la seua participació en la baixada de la Mare de Déu de Gràcia. I, per suposat, amb una col·laboració constant amb la ciutat, obrint el pati al barri o cedint-nos el sol per a fer possible el nou pavelló Campió Llorens, entre d’altres. En l’extraordinària trajectòria de Diego Dualde trobem el reflex de la nostra vocació innovadora, que ens va dur al 2011 a ser la primera ciutat de la província en obtenir el títol de Ciutat de la Ciència i la Innovació. Home de ciència i de salut, apassionat de la seua Vila-real natal, no va poder veure com el seu poble reconeix la seua aportació a la ciutat que som hui. La seua dona, Delfina, i els fills Diego, Fernando, Delfina i Cristina, poden sentir ara l’alè i l’orgull del seu poble. Una Vila-real solidària i inclusiva, com la tasca de la família carmelita. D’oportunitats, sostenible i innovadora, en l’exemple de Porcelanosa. D’oportunitats i inclusiva, com representa el talent i l’humor de Quique. I una Vila-real innovadora, de la ciència, d’oportunitats, en la figura de Diego Dualde. Exponents de la nova Vila-real del segle XXI. Solidària, Inclusiva, d’Oportunitats, Sostenible i Innovadora. Vila-real, sí o sí. Orgullosos de la nostra ciutat amb cor de poble. Alcalde de Vila-real