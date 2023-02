Energia a escala humana

La transició energètica ens està duent de cap, especialment als pobles. El que d’entrada és una gran oportunitat ambiental, social i econòmica per a nosaltres s’ha convertit en una possible amenaça a la nostra autonomia i a la custòdia del nostre territori. Si no, que ens ho diguen als municipis afectats pel recorregut de la MAT i per la macroinstal·lació de panells solars Magda.

El veïnat afectat i totes les persones solidaritzades amb la causa, organitzades entorn de plataformes, no hem parat de manifestar-nos els darrers anys per clamar que volem «renovables, sí, però no així». I és que sembla de caixó que això d’arrasar la superfície forestal i agrícola en activitat per a instal·lar grans infraestructures de generació i transport d’energia elèctrica en el seu lloc, no és per a res una idea sostenible.

No ho és per a nosaltres ací, però sembla que sí que ho és a Madrid. Som la seua platja i un espai ideal per assentar els negocis dels oligopolis energètics que juguen amb el preu de la llum de les nostres llars i pimes sense tenir per a res en compte l’ocupació i el desgast que inferixen en el nostre territori i patrimoni.

El que de veritat seria just i sostenible seria afavorir una economia de proximitat entorn d’un aprofitament forestal i agrari arrelat als nostres pobles, que revitalitze l’assentament de població més enllà de les urbs i que assegure l’abastiment de proximitat. Són abundants les subvencions en aquesta línia, però mentre la Conselleria canalitza els pressupostos en aquest sentit, el Ministeri afavorix magdes i mats.

Nosaltres tenim un compromís a escala humana, amb els municipis i les comarques. A Borriol estem impulsant la creació d’una comunitat energètica local amb el veïnat perquè puguem assolir els avantatges de produir i autogestionar l’energia de la manera més justa, sostenible i eficient possible.

Governar per a les persones és posar solucions als reptes, com l’energètic, i nosaltres ho estem fent. Alhora, lluitem per aturar els despropòsits del govern d’Espanya, i lluitarem fins aconseguir-ho.

Alcalde de Borriol