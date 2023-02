Entre todos la mataron y ella sola se murió

Aunque el titular de mi columna de esta semana parezca lapidario, estoy convencido de que no llegará a pasar porque la perjudicada está habituada durante mucho tiempo a buscarse la vida en solitario.

Y eso que tiene que lidiar con la incapacidad, torpeza, desidia o, peor aún, falta de voluntad del Gobierno de España. Es tan espectacular la trayectoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez en una cuestión tan trascendente en nuestra provincia, que ha logrado un imposible: poner de acuerdo a instituciones, sindicatos, empresas y patronal.

¡¡Joer!! ¡Lo que no ha conseguido nadie en los últimos cinco años!

¡Ah, perdón! Me imagino que estarán preguntándose ustedes de qué diantres estoy hablando. Me refiero a la industria cerámica castellonense. ¡A quién si no!

Los representantes de Ascer se levantaron esta semana de la Mesa de la Cerámica convocada por la Diputación al entender que es absurdo protestar por vía epistolar a quien está haciendo todo lo posible para llevar a la ruina al motor de la economía y el empleo castellonense.

Y es que no solo son representantes sindicales los que respaldan la postura de la patronal cerámica ante el Gobierno. La Diputación y la Generalitat también lo hacen, aunque no lo dirán públicamente.

Balas perdidas

El PSOE local entiende que, en un contexto nacional en el que Pedro Sánchez y sus aliados no dejan de pegarse tiros a sus propios pies los últimos meses, también se les están escapando balas perdidas que están pasando rozando a Ximo Puig y a los candidatos socialistas de algunos ayuntamientos de la provincia, donde la cerámica da de comer a miles de familias.

Así que, o el Gobierno central establece un presupuesto que ayude de verdad a la industria cerámica, a toda, y establece un protocolo que permita hacer llegar las ayudas de forma ágil a las empresas con problemas, a todas, o corremos el riesgo de que el titular de esta columna se termine haciendo, por desgracia, realidad.

Periodista