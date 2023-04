Puig + Sánchez = cero en vivienda

Escuchamos con asombro las promesas electoralistas de Ximo Puig y Pedro Sánchez en materia de vivienda. Estos días preelectorales proclaman sus propuestas programáticas como en un bazar, a voz en grito, para tratar de embaucar a los ciudadanos, aunque la mayor parte de su programa sea solo humo, mentira, medidas recicladas o simplemente una mala copia de lo que otros proponemos.

No deja de ser un sinsentido que Puig proclame lo que pretende en el futuro cuando en el pasado ha sido incapaz de hacerlo. Es un president sin credibilidad. Ha demostrado que sus políticas son tristes, sin ambición y de abandono real de los servicios públicos con deterioro progresivo de la sanidad o los servicios sociales.

Quien ha sido el máximo responsable de las políticas de vivienda durante ocho años, quien ha puesto en marcha cero viviendas sociales públicas, cero viviendas de alquiler y cero viviendas protegidas, no puede pretender que nos creamos ahora esas falsas promesas que solo son humareda propagandística. Porque cuando el PSOE habla de vivienda le pasa como con la financiación, las ayudas al sector cerámico o el agua, que no han hecho nada de lo que dicen. Sus propuestas son vacías, como demuestra el contraste con la realidad. La gestión de la vivienda en la Comunitat Valenciana en general y en la provincia de Castellón en particular es un desastre donde en lugar de avanzar se ha atrasado, con los precios disparados y con cada vez más dificultades de acceso.

El Consell más caro de la historia

Anuncian la ampliación del bono joven cuando han dejado a 20.000 jóvenes fuera del bono alquiler y solo han dado ayudas a 4.000. El Consell de Puig, el más caro de la historia autonómica, no ha destinado dinero para pagar las ayudas al alquiler y ha dejado en la estacada a miles de familias.

Ahora Pedro Sánchez se ha vuelto a sacar un conejo de la chistera y anuncia destinar 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social. Como si no tuviésemos memoria y no recordásemos que lo de lanzar al mercado las viviendas del banco malo lo vienen diciendo desde hace tiempo… pero siguen sin hacerlo por su incapacidad en la gestión y falta de rigor. No analizan cuántas viviendas están ocupadas (la Comunitat Valenciana es líder en ocupaciones con un incremento del 23,66% en el último año) o cuántas se encuentran en estado ruinoso. En un debate complejo como es el de la vivienda hay que pedir más rigor, con medidas serias que activen la compra de vivienda y favorezcan el acceso de los jóvenes. Por ejemplo, para empezar, Puig debería dejar de obligar a pagar el 10% en impuestos en la adquisición de una vivienda.

El acceso a la vivienda es un derecho social y por eso desde el PPCV proponemos iniciativas concretas que lo faciliten como rebajar ese tributo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 3% en menores de 35 años, en familias numerosas y personas con discapacidad; la puesta en marcha de 10.000 viviendas de protección oficial a través de colaboración público-privada para reducir al mínimo la lista de espera actual; avalar la compra para que los jóvenes puedan financiar la totalidad de su primera vivienda; eliminación del impuesto de patrimonio o, entre otras, reducir al mínimo el de Sucesiones y Donaciones.

Llega el momento de sonreír porque ya se van. Llega el momento del cambio que solo lidera el Partido Popular.

Presidente PPCV