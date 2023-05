Un recorregut educatiu i social de 25 anys

La paraula cultura prové del terme llatí cultus. El seu significat estava vinculat al sentit d’habitar i cultivar un terreny, però també feia referència a adornat o cuidat. Aquests significats contenen una qüestió important: la cultura és una sèrie d’elements susceptibles de ser apresos o cultivats. Els homes i les dones poden adornar-se, poden cuidar-se i cultivar-se amb el coneixement.

La cultura és un bé públic i un bé comú, les institucions i organismes educatius i culturals tenen l’obligació de vetlar per la seua cura i transmissió. La cultura es pot adquirir o transmetre per diversos i nombrosos mitjans. En aqueix sentit, l’ésser humà pot ser autodidacta i/o recórrer a la formació informal i no formal, i/o pot acudir a l’acció de les diverses institucions educatives encarregades de l’aprenentatge formal.

Amb aquest esperit va nàixer fa ja 25 anys la Universitat per a Majors en la Universitat Jaume I, amb l’esperit de donar una formació el més integral possible al llarg de la vida, de projectar l’activitat acadèmica i cultural universitària a les persones majors perquè pogueren potenciar i gaudir de la seua participació i integració en la societat. Així, des de l’any 1998, el programa universitari sènior ha recorregut un important i fructífer camí, amb el suport inicial del rector Fernando Romero, sota la direcció de Salvador Cabedo, qui va plantejar, junt a un consell assessor, un programa acadèmic rigorós i de qualitat, sempre amb la preocupació de facilitar la informació, l’avaluació i el perfeccionamentde manera continua. Per les nostres aules han passat més de 3.570 alumnes al llarg d’aquests 25 anys, que han confeccionat i presentat 930 projectes d’investigació per a finalitzar els estudis.

Les noves tecnologies han sigut un dels eixos fonamentals del programa, en tots els sentits, tant com a part de la formació, com també com a vehicle de treball i difusió del programa. El nostre alumnat ha sigut clau per al desenvolupament de 18projectes europeus basats en les noves tecnologies que el programa ha aconseguit.La participació també ha sigut transversal i s’ha creat el Consell d’Estudiantat i altres entorns tecnològics, socials i culturals participatius per a l’alumnat. Així, el programa ha sigut i és molt més que una formació acadèmica: 450 eixides de senderisme, 54 números de la revista Renaixement, 40 actuacions del Taller de Cor i Teatre, a més dels programes de ràdio i tallers específics.

El professor Cabedo va tindre i ha tingut al seu costat un magnífic equip, tant tècnic com d’investigació, coordinat per Pilar Escuder, cor i motor del programa.

El programa es va consolidar durant els rectorats de Francisco Toledo i Vicent Climent, i amb aquest últim va assumir la direcció la professora Elsa González. Sempre hem tingut el suport del vicerectorat corresponent; en els últims anys ha sigut el del Vicerectorat d’Estudis i Formació Permanent, dirigit per la professora Isabel García Izquierdo, i el de la rectora, Eva Alcón, que ha suposat la consolidació del programa en molts sentits. El seu magnífic professorat sempre ha estat compromès i entusiasta: 271 professors i professores han participat per tot el territori castellonenc en el campus del Riu Sec i en les seus del Nord, Interior, Ports i Morvedre.

La Universitat Jaume I es congratula per un programa que compleix 25 anys d’impacte en la societat i en el territori castellonenc. Un programa amb vocació de futur, emmarcat ara pel mandat de la nova Llei orgànica del sistema universitari espanyol, que vol una universitat transformadora i democratitzadora que puga contribuir a un millor ús del coneixement al servei de tota la ciutadania, sense deixar ningú enrere. Així, la Universitat ha d’oferir formació al llarg de la tota la vida, però també oportunitats de participació, d’inclusió i de vida activa sense límit d’edat.

*Directora de la Universitat per a Majors