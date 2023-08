En sintonía con los votantes

Querid@ lector/a, cuando escribo este corto estoy en Cataluña asistiendo y celebrando, desde fuera del paritario, al nacimiento del hijo de mi hija Anna, de mi nieto Bertrand. Circunstancia que he aprovechado para leer y escuchar algunas opiniones esenciales de la otra parte. Sí, me refiero a los nacionalistas catalanes, la que puede ser más determinante a la hora de negociar para la formación, o no, del gobierno con P. Sánchez. Aunque eso sí, digo la otra parte pero que nadie se confunda, es pura y auténtica España, una expresión real y persistente de la pluralidad que es España. Porque como estos días ha recordado Daniel Innerarity, eso es lo que hay, lo otro sería algo tan imposible como la alternativa del cuento de Brecht: disolver el pueblo y seleccionar otro.

Opción racional, democrática y útil Pero bueno, aunque lo dicho por Daniel Innerarity sirve para advertir de lo que puede pasar en una repetición de las elecciones, lo que ahora me interesa es señalar lo que decía la socióloga catalana Marina Subirats, eso de que al igual que hay dos Españas también existen y conviven varias Cataluñas (siempre según las últimas elecciones generales): la Cataluña progresista del PSC y Sumar con el 48,52% de los votos, la conservadora y reaccionaria del PP y Vox con el 21,10% de los votos (ahí deben estar incluidos todos los de Ciudadanos) y, además, la Cataluña nacionalista de ERC, Junts y la CUP con el 27,12% de los votos. Momento este que aprovecho para destacar uno de los últimos artículos del maestro Josep Ramoneda en el diari Ara y en el que, con inteligencia práctica, certera o como se quiera llamar, les señala a los nacionalistas catalanes que los 200.000 votantes independentistas que han votado al PSC, lo han hecho como opción racional, democrática y útil que busca evitar el gobierno de la derecha autoritaria y el neofascismo. Suceso que debería condicionar la negociación del próximo gobierno de España, en la medida en que les exige a todos los políticos independentistas que estén en sintonía con los votantes. Analista político