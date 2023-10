100 dies sense rumb

Com en tots els projectes, cada equip de govern, cada institució i cada líder polític necessita un temps d’adaptació. Eixes setmanes, inclús mesos, en els que es decideixen quin ha de ser el rumb de cada tasca, la forma d’afrontar-la o qui caràcter i valor volem imprimir en les administracions que s’ocupen.

Sempre s’han dit que una nova empremta marca el seu rumb en els primers cent dies. Són eixos primers gestos o la preferència que se’ls dona a alguns projectes concrets els que ens demostren quina és la imatge d’un nou equip. I una cosa similar és el que hem vist amb el govern de la Diputació de Castelló del PP de Marta Barrachina. No sols ens ha demostrat quin és el seu projecte, sinó que ens ha demostrat quina serà la seua forma de governar. Tot i que de nova no té res, és molt semblant a la que ja han aplicat anteriors governs populars a la institució provincial.

Aquests primers cent dies de gestió de Barrachina a la Diputació tenen una paraula que els defineix prou bé: suspens. No es pot qualificar d’una altra forma que en aquests tres mesos no hi haja establert cap pla de futur definit ni tan sols s’haja mostrat serietat per part dels diputats populars per abordar els problemes que pateixen els veïns i veïnes de Castelló.

Tot i que una cosa sí que li podem reconéixer a aquest govern. S’ha dedicat a continuar amb les iniciatives ja enllestides per l’equip del president José Martí i el PSPV en l’anterior legislatura. Ens alegra. Vol dir que totes les crítiques que van expressar quan governàvem els socialistes eren mentida i que feien una oposició deslleial amb la mateixa institució.

Si poguérem establir quins han sigut els eixos de la gestió popular al capdavant de la Diputació jo els centraria en les següents idees.

Nul pes polític

La institució ha perdut gran part del poder institucional pel nul pes polític de la presidenta, ja que no ha demostrat capacitat d’impulsar projectes de nova creació. Projectes significatius com el PERTE de l’aigua, amb una inversió de cinc milions d’euros per a erradicar les fugues d’aigua a la província, o el pla per a consolidar la transició energètica a les comarques de Castelló porten la signatura del PSPV.

El PP ha deixat fora de les seues prioritats l’ocupació i el suport a les empreses, ja que continua ignorant la taula Salvem la Ceràmica, creada per José Martí per a defensar l’ocupació i la viabilitat del sector tauleller, i mostra un desinterés inaudit davant el possible tancament de Marie Claire a Vilafranca. Hem tingut un govern i una presidenta absent durant cent dies. Queda clar que, per al PP, l’ocupació sempre queda relegada a meros eslògans de campanya.

I, per si això no fora prou, ha abandonat la guerra contra els mosquits. La inacció del govern monocolor del PP es nota als carrers amb les molestes picades. En el pitjor episodi de l’any, explica, la Diputació ha llançat la tovallola escudant-se en el fet que no és la seua competència, posant a la ciutadania en risc. No té nom que hagen estat quatre anys acusant-nos de deixadesa de funcions, quan vam doblar les fumigacions, i que a la primera de canvi salten del vaixell.

Falta de diàleg

I així amb la intenció del PP de reduir el pagament de l’IBI de dos a una sola quota amb el perjudici que suposa per a les famílies que no arriben a final de mes, amb la falta de diàleg amb la resta de forces per a l’elaboració dels pressupostos, amb el seu menyspreu cap a la memòria històrica i cap a les famílies que a dia de hui continuen buscant les restes de les víctimes de la dictadura i el cop d’estat, i amb moltes altres coses.

Malgrat tot, dels del grup socialista i jo, personalment, com a portaveu de l’equip, continue tendint la mà a la presidenta Barrachina per a construir pont i dur endavant projectes de gran calat que transformen per a millor la nostra província. Castelló no mereix un govern que en 100 dies no ha tingut cap tipus de rumb.

Portaveu del PSPV a la Diputació de Castelló, secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castellló i alcalde de l’Alcora