‘Putodefender’ els nostres pobles

Argumenten les ultradretes i les dretes ultra que les concentracions i assetjaments d’estos dies són per «putodefender España», com bramava algun cayetano davant de Ferraz. Ho reneguen enfundats en banderes; arrogant-se com únics defensors de la Constitució, que gasten com una arma front qualsevol opinió dissident. I ho fan, mentre animen a rodejar seus de partits democràtics o mentre deslegitimen altra alternativa d’investidura que no siga la seua.

Acabaran també assaltant el Congrés, si arriba el cas? Atiar l’odi i deslegitimar les institucions té això: mai se sap com pot acabar. Tot molt incoherent, irresponsable i trumpista. Però també molt intel·ligent. Perquè la crispació els ha servit per a tapar sota la bandera les vergonyes del pitjor Consell de la història. PP i Vox han aconseguit ocultar, entre brams ultrapatriòtics, les grans retallades dels primers pressupostos de Mazón: la desaparició dels projectes de centres de dia o de majors en els nostres pobles; la mutilació de l’Edificant, que farà retardar escoles i instituts. Primer a Borriol, Betxí i Benicarló, però després a la resta. L’incendiari acomiadament de bombers; l’amputació dels diners per al nou Hospital General o per ambulatoris i especialistes als pobles; la dràstica reducció del Labora i les polítiques d’ocupació; la desaparició dels fons per habitatge; o la reducció de diners per les biblioteques als nostres pobles. L’augment de sous Les gens espontànies noves aficions borroka de PP i Vox han ocultat inclús les protestes per la decisió del nou Govern de no pagar l’augment de sous a 15.000 treballadores de les entitats del tercer sector. Però, des de Compromís volem fer de la política un espai de solucions i no de confrontació; perquè volem parlar dels problemes de la gent i dels nostres pobles... Per això, no entrarem al joc de la crispació, sinó que centrarem esforços i treball en esmenar els pressupostos del Consell i recuperar les inversions en educació, sanitat, serveis socials i medi ambient que PP i Vox han retallat o esborrat. Perquè mentre ells es dediquen a desfilar enfundats en banderes, nosaltres treballarem pels serveis públics, pels nostres pobles i per la gent de les nostres comarques. Portaveu de Compromís a la Diputació