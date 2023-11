El mejor presupuesto para Onda

Acabamos de aprobar la hoja de ruta del Ayuntamiento de Onda para el 2024. Nuestro presupuesto municipal asciende a 34.990.379,49 euros y, como es habitual, incorpora las aportaciones de todos los vecinos, barrios y entidades que han querido sumar ideas y propuestas a través de la campaña Millorem Onda. Y es un orgullo para este gobierno contar con el talento y la colaboración de nuestra gente para convertir nuestra ciudad en un lugar mejor para vivir. Por supuesto, también quiero agradecer el esfuerzo y compromiso de todo el equipo técnico del Área de Hacienda que coordina mi compañera María Prades y que nos permitirá tener nuestro nuevo presupuesto en vigor el próximo 1 de enero.

Se trata de un presupuesto que se sustenta en dos pilares fundamentales: la creación de ocupación para los ondenses y la promoción de prácticas sostenibles que impulsan un futuro más saludable y próspero. Tenemos por delante importantes desafíos económicos y medioambientales, en coherencia con los objetivos de la Agenda 2030, y Onda está preparada para hacerlos frente.

Y así lo refleja el capítulo de inversiones. Del total, casi 8 millones de euros (un 22%) representan inversiones para mejorar los servicios, las infraestructuras y la calidad de vida de nuestra gente. Entre los proyectos más destacados, las partidas destinadas en la construcción de un pionero refugio climático en la plaza España; la iluminación de nuestro castillo con la última tecnología led; el desarrollo del Pulmón Verde; la nueva edición del programa Onda Bonica; la mejora de barrios y accesibilidad; nuevas inversiones para hacer más competitivas nuestras áreas industriales con el objetivo de atraer nuevas empresas; las obras para mejorar los centros educativos; o la puesta en marcha de la Alquería Cultural para acercar la cultura a la zona residencial, entre otras muchas actuaciones pensadas para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.

Deuda municipal a 0 euros

Además, lo hacemos sin hipotecar el futuro de la ciudad. Continuamos con la deuda municipal a 0 euros, así como la revolución fiscal con la bajada del IBI al 0,61%, manteniendo un ahorro del 15% en los bolsillos de todos los ondenses. En este punto hay que sumar todos los incentivos fiscales para empresas que deciden invertir en Onda y apuestan por las energías renovables, con el objetivo de generar nuevos puestos de trabajo y riqueza para nuestra tierra.

En definitiva, presentamos para 2024 un plan de trabajo eficiente pensado para ayudar a hacer que Onda progrese, con más oportunidades y no dejando que nadie se quede atrás. Queremos ser un gobierno útil al servicio de una gran tierra y gente maravillosa, que no entiende de imposibles cuando andamos juntos. Tenemos la enorme ilusión de liderar un Ayuntamiento que mira al futuro con esperanza y que quiere dejar a generaciones de ondenses que todavía no han nacido una tierra mejor que la que encontramos. Estamos en marcha.

Alcaldesa de Onda