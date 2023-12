Supose que en diferents ocasions heu sentit aquesta frase en alguna pel·lícula, sovint en un casino on el protagonista guanya i a més va acompanyat de luxe, però la realitat del joc és ben diferent, més enllà del grup de la Primitiva o l’Euromillones i la loteria de Nadal, les apostes ràpides, en cases d’apostes i les apostes en línia estan incrementant l’addicció al joc, la ludopatia. Una realitat que s’acarnissa especialment entre els joves, segons el ministeri de Consum, el 22% dels jugadors d’Espanya són menors de 25 anys, i hi ha estudis que assenyalen que un de cada cinc menors, ha realitzat alguna aposta el darrer any. El nou model de negoci en el joc, en línia i de cases d’apostes, ha incrementat l’addicció al joc entre els joves, amb el que això significa per les famílies i per ells mateixos.

Justament per la seua afecció a la joventut amb la proliferació de cases d’apostes, el govern d’esquerres va decidir limitar la seua instal·lació davant d’instituts i escoles, una mesura que va rebre l’acceptació dels professionals que lluiten contra les addiccions, les víctimes d’aquestes addiccions i les famílies. Però ara el govern del Partit Popular i Vox, volen revertir aquesta mesura, facilitant de nou, que aquests negocis s’implanten allà on tenen més fàcil captar nous jugadors, un despropòsit que sols podria plantejar una dreta sense cap altre valor que el benefici econòmic per a uns pocs, encara que siga amb la desgràcia de molts. Cases d’apostes I és que mentre el govern de la dreta de Castelló ciutat ha decidit tancar els centres de participació juvenil que vam obrir Compromís en la passada legislatura, espais on els joves organitzaven i autogestionaven el seu propi oci alternatiu al consum, amb corresponsabilitat. Mentre tanca espais per i dels joves, permet i facilita l’obertura de cases d’apostes enfront d’escoles i instituts, i això no és una casualitat, és el seu model de societat. I justament perquè Compromís estem enfront d’aquest model que facilita addiccions, mentre tanca espais de creixement personal, portarem una moció al pròxim ple de l’Ajuntament per prohibir les cases d’apostes davant de centres escolars. Portaveu de Compromís a Castelló