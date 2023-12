És tristament irònic que, tot i les reiterades acusacions del PP contra el PSPV de desmantellar l’Hospital Provincial, siguen ells mateixos qui, en qüestió de mesos, han començat a minar la qualitat i el prestigi d’esta institució. Les conseqüències ja són palpables en forma de baixes de professionals que han començat a abandonar el centre hospitalari víctimes de discrepàncies amb la direcció i pressions creixents.

Esta marxa de professionals és, però, només la punta de l’iceberg d’un problema més ampli que manté en escac el Provincial. Perquè ni cobreix les places pendents i ni li ho posa fàcil als professionals que dia a dia ho donen tot per la nostra vida i salut.

El PP de Marta Barrachina i Carlos Mazón ha tocat el Provincial i comença a podrir-se, com el PP ha fet sempre en tot allò que vol controlar. S’anomene Canal 9, Ciegsa o Hospital Provincial. És decebedor pensar que qui de veritat patirà tot este espectacle de poder siga la ciutadania en forma d’una qualitat minvada de l’atenció mèdica.

L’Hospital Provincial és una referència en àrees com l’oncologia i l’oftalmologia i ha de continuar sent-ho. Per això, li dic als senyors i senyores del PP que deixen de prioritzar el control polític del centre sobre el benestar de la població i que les promeses de garantir una atenció sanitària de qualitat estan per a complir-les.

Modernitzar les instal·lacions

És hora que el PP pose l’empeny en el que cal. En modernitzar les instal·lacions, en ampliar les plantilles, en millorar el clima de treball i en reduir les llistes d’espera. L’Hospital Provincial no pot ser un joguet polític en mans del PP, ha de ser una institució que prioritze la salut i el benestar de la ciutadania.

Innegablement, la sanitat pública ha notat el canvi polític a la Generalitat i la Diputació. La paraula prioritària ha deixat de ser inversió per a recuperar una vella coneguda de temps de Camps i Fabra: retallades. En la salut de la ciutadania no es juga. Reclamem a Mazón que es deixe d’ocurrències que només busquen l’estalvi econòmic a costa de la salut, com les altes ràpides i la constitució d’un districte únic, i treballen per a resoldre les veritables necessitats dels ciutadans de Castelló.

Vicesecretària general del PSPV-PSOE a la província de Castelló