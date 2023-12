És complicat no deixar-se envair pel seu esperit i experimentar les emocions i sensacions positives, d’alegria, d’esperança, d’estar i compartir moments molt especials amb familiars i amics.

Per molt que en excés pot embafar... encara que no sempre ens agafe en el millor moment... i que trobem a faltar a eixes persones volgudes, a eixos pilars de les nostres vides que ja no hi són amb nosaltres... crec que en fa bé impregnar-nos de la seua màgia i gaudir d’aquestes festes com a elles i ells els haguera agradat.

Tenim molt de temps al davant i moltes coses per a fer. A l’Alcora ho tenim tot amanit, amb una completa programació per a passar, si no més, uns dies especials i diferents a la resta.

Nadal implica moltes coses. És màgia i il·lusió. Sobretot per als xiquets i xiquetes. Al llarg d’aquests dies podran gaudir de moltes activitats pensades especialment per a ells: pista de patinatge sobre gel, Cavalcada de Reis, musicals, contacontes, cinema, espectacles familiars, inflables, tallers… Les hem preparades, la veritat, amb molta il·lusió, així que espere que siguen del seu grat i que s’ho passen d’allò més bé.

Nadal és també comerç local. On millor que al nostre poble? Els motius són molts i els coneixem de sobra: confiança, tracte personalitzat, varietat, qualitat, sostenibilitat… Sempre aprofite totes les plataformes per tal d’animar a fer les compres en el comerç de proximitat, un gest amb el qual guanyem tots. Tampoc vull deixar passar l’ocasió de felicitar a l’Associació de Comerç i Serveis de l’Alcora per la magnífica fira que van dur a terme els dies 8 i 9 de desembre, i que va servir per a encetar la programació nadalenca, amb l’encesa de les llums i una visita molt especial, la del Pare Noel, incloses.

A l’Alcora, Nadal és també sinònim de tradició. La genuïna Albà, declarada Bé de Rellevància Local, és el màxim exponent. Com cada Nit de Nadal, gaudirem a l’Església Parroquial del seu cant, d’eixe moment màgic que implica reviure una tradició tan nostra i arrelada i que continua viva després de tants anys, gràcies, principalment, al treball del Col·lectiu pro Defensa de l’Albà.

La solidaritat també és protagonista en les nostres festes amb iniciatives com l’arbre solidari de l’Escola Superior de Ceràmica, la carrera organitzada per l’IES l’Alcalatén en benefici de Save the Children i, naturalment, la Sant Silvestre Alcorina, un esdeveniment molt participatiu, que compta amb la col·laboració del grup Scout, la Caixa Rural i les associacions de comerç i hostaleria. La recaptació, aliments no peribles i productes higiènics, va destinada a Cáritas.

Una altra iniciativa destacada, i de les més consolidades --enguany se celebra la seua 44a edició-- és el Concurs de Betlems, organitzat per l’AMPA del col·legi La Salle.

Aquest Nadal no faltarà tampoc el ball, la música i la festa. Si ja hem pogut gaudir de les actuacions de l’Alcora Secret Society, l’Escola de Música i el grup Concuerda, aquest dissabte serà el torn del tradicional concert de Nadal de l’Agrupació Musical l’Alcalatén. I, per descomptat, celebrarem les festes assenyalades (Nit de Nadal, Cap d’Any i Reis) a la Pista Jardí amb orquestres i discomòbils… fins que el cos aguante.

I tractant-se de l’Alcora, no podia faltar la ceràmica. Un altre pla a tindre molt en compte durant aquests dies és la visita al Museu de Ceràmica i a la Reial Fàbrica, on, a més, trobareu una exposició molt interessant com és Pintor Ferrer, 14. Les històries que amaga un edifici, que pot visitar-se fins al 28 de gener a la Nau dels Forns.

Propostes, com veieu, no en falten. Així que només em queda convidar-vos a visitar l’Alcora aquests dies.

Acabe amb un desig, malauradament complicat i poc realista a hores d’ara, però tant de bo que algun dia totes les nits siguen nits de pau i d’amor --com diu la coneguda nadala-- en tots els racons del planeta en el que habitem. Bones festes!

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló