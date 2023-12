No ens ha tocat la Loteria. Ni la pedrea. Com a molt, ens tornaran l’import d’algun dècim. La sort ha caigut tan repartida, diuen... que ens ha passat de llarg. Tat? Per això, hui per la majoria de la gent és el dia de l’amor o de la salut, depèn de gustos, perquè de sort no n’hem tingut massa.

Tant és així, que alguns articles destacaran este matí que els diners no són el que importa... Que és la família. Ser feliç... I opine igual: el que importa no és el patrimoni, sinó la qualitat de vida; tindre oportunitats; mirar al futur amb la garantia d’uns mínims per poder gaudir de la vida.

En eixe sentit, m’agradaria poder assegurar que 2024 serà millor que 2023. És el meu desig... I el de tot Compromís. Perquè per això treballem, per millorar la vida de les persones que viuen ací. Per a fer més fàcil el seu dia a dia. Millorar els serveis públics del nostre voltant i aconseguir oportunitats per a tots i totes.

Per desgràcia, ara per ara no n’hi ha massa arguments per ser molt optimista, almenys si ens referim a la cosa pública. De moment, en l’àmbit polític els pressupostos del Consell de Mazón només ens ha portat carbó: retallades en Educació --en construcció de centres projectats a Borriol, Betxí, Benicarló...--; retallades en centres de dia i residències de majors projectades pel Botànic que han desaparegut; problemes sanitaris sense resoldre --eterna manca de professionals al Maestrat, caos al Provincial, manca de pressupostos per fer el nou Hospital General--.

Retallades

No sembla que el govern valencià, encabotat en llevar impostos a la minoria més rica, estiga molt preocupat per garantir els serveis públics ni la igualtat d’oportunitats de la majoria. De fet, 2004 comença amb retallades en material escolar; en beques menjador; en agricultura...

Amb aquest panorama, hi ha qui dipositarà les esperances en el Govern de Madrid. I certament, 2024 comença amb un govern progressista que augmenta la prestació l’atur i no amb l’ultradreta a la Moncloa.

I és un gran pas. Però no és suficient. Per això, Compromís treballarà per aconseguir que 2024 siga l’any del nou model de finançament just que garantisca inversions per tindre els serveis públics, la sanitat, la educació i les carreteres... que ens mereixem. Eixe és el nostre repte per 2024.

Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló