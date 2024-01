Cada 5 de gener, des de fa 96 anys, els reis Melcior, Gaspar i Baltasar entren a Vila-real acompanyats per la Joventut Antoniana per a portar màgia, il·lusió, regals i solidaritat a tots els vila-realencs i vila-realenques, sobretot als xiquets i xiquetes, però també als majors. Només posen una condició: cantar ben fort el Tirorí, tirorí per a guiar les seues passes fins a les nostres cases. Com alcalde de Vila-real, tindré aquesta nit novament l’honor de rebre’ls a Ca la Vila, juntament amb els presidents de Joventut Antoniana, Albert Arrufat i Maria Casabó, i el pare Ángel Talens, rector de la parròquia de Sant Francesc, per a mostrar-los l’agraïment i el reconeixement de tota la ciutat a la importantíssima tasca que fan. A Vila-real, la Cavalcada no és només una cavalcada. És una tradició que ens identifica, que ens uneix i ens mou a tots en una nit màgica, reconeguda com a Festa d’Interés Turístic Provincial. La segona cavalcada més antiga de tot el País Valencià, només després de la d’Alcoi; l’única que, a més, té una finalitat que va més enllà de rebre a Ses Majestats com mereixen: ajudar a les persones que menys tenen durant tot l’any.

Res de tot açò seria possible sense Joventut Antoniana. L’associació de joves catòlica que, l’any 1928, va començar a preparar l’arribada dels Reis d’Orient amb l’objectiu de recaptar fons per a la seua tasca social. En aquells primers anys, Ses Majestats arribaven a la placeta dels franciscans a cavall. A meitat segle passat van arribar les primeres carrosses. Hui, la Cavalcada de Reis de Joventut Antoniana desplega la seua màgia amb més de 500 participants, vuit carrosses —enguany, el rei Baltasar n’estrena una de nova—, teatre, música i animació, gràcies també a la col·laboració de La Lira, El Trull, l’Agrupació de Bombos i Tambors o Xarxa Teatre, entre d’altres. Després d’un recorregut d’1,5 quilòmetres —que, a més, en aquesta edició tindrà un tram amb reducció de la intensitat perquè els xiquets i xiquetes neurodivergents i amb hipersensibilitat sensorial puguen també gaudir de la desfilada sense la sobrecàrrega d’estímuls que els suposa— arribaran per fi a l’Ajuntament per a dirigir-se als milers de xiquets i xiquetes que els esperaran en la plaça Major. En aquesta ocasió, l’arribada de Ses Majestats la podrem seguir també en la gran pantalla que hem instal·lat a la façana de Ca la Vila; una pantalla que no ens ha costat ni un euro a l’Ajuntament, finançada íntegrament pels fons europeus Next Generation, que ens ajudarà a millorar la comunicació amb la ciutadania, dotant a Vila-real de ferramentes tecnològiques, a més d’estalviar lloguers en diferents esdeveniments que necessiten plataformes audiovisuals. Una ferramenta tecnològica, a cost zero, per a la nova Vila-real del segle XXI.

Al crit de Tirorí, tirorí, els vila-realencs i vila-realenques demanarem que la màgia dels Reis d’Orient complisca els nostres desitjos: els regals materials, però també les il·lusions i esperances que dipositem en ells i en l’any que acaba de començar. Aprofitant que podré saludar i xarrar una estoneta amb Ses Majestats —molt poquet, perquè tenen per davant una nit de molta feina—, tindré l’ocasió de traslladar-los també els meus desitjos per a Vila-real i per al món, que es resumeixen en tres paraules: salut, pau i concòrdia política. Tres pilars sobre els que seguir construint aquesta nova Vila-real del segle XXI SIOSI —solidària, inclusiva, d’oportunitats, sostenible i innovadora—. Una nova Vila-real que mire cap al 2030 per a consolidar tot allò que, junts i juntes, hem aconseguit en aquesta última dècada; el salt històric que hem viscut en aquests últims anys de poble a ciutat amb cor de poble, que no oblida les arrels i la identitat. I així, preservant el que hem aconseguit i consolidant la modernització de la nostra ciutat, seguir avançant cap a la nova Vila-real del segle XXI. Junts i juntes.

Alcalde de Vila-real