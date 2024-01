No oblidem la data del nostre baptisme!». Aquest advertiment ens el fa sovint el papa Francesc.i penso especialment avui i ho comparteixo amb vosaltres fraternalment, ja que és avui diumenge que celebrem la festa del Baptisme del Senyor.

El papa Francesc sol dir-nos: «si jo us preguntés ara a cadascú quina és la data del teu bateig, segurament alguns no ho recordaríeu». Recordar la data del dia en què vam ser batejats és quelcom molt bonic perquè és recordar el moment en què vam ser fets fills de Déu amb Jesús. «I a casa -continua suggerint-nos el Sant Pare-, pregunteu a la mare, a la tia, a l’àvia, o als avis: però jo ¿quan vaig ser batejat o batejada? I recordeu aquesta festa per tal de celebrar-la, per agrair al Senyor».

Amb la festa del Baptisme del Senyor, avui diumenge, continuem celebrant la manifestació de Déu en Jesús, encara un infant fins ahir, solemnitat de l’Epifania, i avui ja adult. Tot i que els xiquets i xiquetes encara juguin amb els regals de Reis acabats d’estrenar, moltes coses han canviat ja en l’ambient dels adults.

Tal vegada hem passat ràpidament a les rebaixes del gener. Preguntem-nos: entrarem en període de rebaixes en la nostra vida cristiana? Tornarem potser a la rutina oblidant que el nostre camí de deixebles missioners del Senyor ha de ser sempre un camí sense rebaixes, caminant junts, sinodalment, en un camí fet al seu pas, per Ell, amb Ell i en Ell?

Tant de bo que el gran anunci de salvació del Nadal no entri en període de rebaixes. Tant de bo no correguem massa a guardar el Nen Jesús dels nostres pessebres fins al Nadal de l’any vinent oblidant el seu missatge d’esperança. Tant de bo no perdem la memòria i no oblidem mai la data del dia en què vam ser immergits en Crist i vam començar a ser membres del Sant Poble de Déu, l’Església, fills i filles estimats del Pare. No oblidem la data del nostre baptisme!

Bisbe de Tortosa