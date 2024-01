El director de cine Juan Antonio Bayona explora la resiliencia y el coraje del ser humano, en circunstancias desesperadas, en su última película La sociedad de la nieve. La cinta recrea fielmente los acontecimientos ocurridos entre el 13 de octubre y el 22 de diciembre de 1972: los 72 días que los 27 supervivientes del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, en su mayoría jugadores del Old Christians de rugby y sus familiares, pasaron en el Valle de las Lágrimas, a 4.000 metros de altura, después de que el avión chocara contra un glaciar. Más de dos meses de penurias, temperaturas extremas y una única solución alimenticia para sobrevivir: comer carne humana de los cadáveres de sus compañeros. Aislados del mundo, con escasas provisiones y sin esperanza de rescate inmediato, los sobrevivientes, casi la mitad del pasaje, se vieron obligados a tomar decisiones que desafían su moralidad y su instinto de supervivencia. Poco a poco, se fueron uniendo y compartiendo el dolor de sus pérdidas, cimentando así las bases de una nueva comunidad. Pero todo cambió cuando se enteraron, gracias a una pequeña radio que consiguen arreglar, que las autoridades habían dejado de buscarlos, dándolos por muertos. La noticia les sumerge en un sentimiento de abandono total y de autodependencia, constituyendo el paso definitivo para pasar de comunidad a sociedad. En este sentido, el filme no es solo una historia de supervivencia física, sino también un retrato de resistencia emocional y psicológica, pues se destaca la importancia de la solidaridad, el liderazgo y la esperanza en los momentos más oscuros, retratando la complejidad humana en momentos de crisis, angustia y desesperación. De visionado imprescindible para los aficionados al cine y para cualquier interesado en explorar las profundidades de la condición humana. Porque la esperanza no es lo mismo que el optimismo; no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte.

Psicólogo clínico (www.carloshidalgo.es)