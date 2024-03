La igualtat està en el BOE

Un any més, s’apropa una data assenyalada al calendari, el 8 de març, on celebrem el Dia Internacional de la Dona. És un dia en què duem a terme accions encaminades a reivindicar la igualtat entre homes i dones i fer més visible eixa lluita. Una lluita contra la discriminació de gènere que interpel·la al conjunt de la societat, a tots els sectors, àmbits i estructures socials. I és necessari continuar amb eixes reivindicacions que celebrem des del primer de març i al llarg de tot el mes amb xarrades, manifestacions, actes i declaracions. En els carrers, en les institucions i en tots els espais possibles.

Des de l’Ajuntament de l’Alcora tenim programades un fum d’activitats per tal de visibilitzar la figura de la dona a través dels concursos de fotografia i microrelats, iniciatives amb l’alumnat dels centres educatius, un escape room sobre l’assetjament i violència en les xarxes socials, i molt més. Posant el punt final amb la gala el mateix 8M on reivindiquem, especialment, la importància de la dona en l’Alcora. No podem viure d’esquena a la meitat de la població.

Així mateix, des del PSPV de la província de Castelló vam fer entrega la setmana passada dels premis Palmira Pla Pechovierto. Un reconeixement a persones i entitats que, des del progressisme i els valors democràtics, contribueixen a construir una societat més igualitària, lluitant pels drets de les dones i col·laborant en els teixits associatius a Castelló.

Un dret

Però hui vull aprofitar aquest espai per a reivindicar que el 8M no és només un dia a l’any, la igualtat no és per posar-se una polsera o muntar una foto a les xarxes socials. La igualtat entre homes i dones és un dret, i és l’obligació de totes les persones que ostentem càrrecs de responsabilitat que cada dia siguen menys les barreres que impedeixen a les dones desenvolupar els seus projectes de vida en les mateixes condicions que els homes.

I no està de més recordar-lo ara, en un moment en què els drets i les llibertats s’estan veient amenaçades per governs on l’extrema dreta, amb el permís de la dreta tradicional. En la Comunitat Valenciana hem viscut en els darrers huit mesos una onada de retallades en els pressupostos de les regidories d’Igualtat de molts municipis. En molts altres directament han eliminat eixa àrea dels organigrames. A més a més, han eliminat programes per al foment de la igualtat des de la Generalitat.

De res serveix que isquen pegant-se colps al pit dient que són feministes si obrin la porta a les polítiques més masclistes i extremistes que hem vist en les darreres dècades.

L’única certesa

Però, i aleshores què ens queda? Doncs ens queda molt de camí per recórrer i una certesa. En Espanya tenim un Govern de l’Estat que en els darrers cinc anys ha legislat i ha aprovat moltes lleis en favor de la paritat. Des de mesures econòmiques fins a mesures socials. Però totes amb un denominador comú, la igualtat està en el BOE. Eixa és l’única certesa que ens queda, que el feminisme és una realitat gràcies al treball que dia a dia realitzen moltes persones des de tots els àmbits i que es reflecteix en les nostres lleis de manera transversal perquè estiga garantida la igualtat i compte amb el suport de l’Estat.

El repte ara està en no retrocedir. En continuar avançant. En demostrar que un futur millor és possible. Deia la ministra Diana Morant que el PSOE existeix perquè cap xiqueta es queda sense il·lusió i sense vida. Eixa és la mirada i l’esperit que ens han de guiar per posar fi a la discriminació cap a les dones. I tots els camins possibles impliquen continuar aprovant lleis que protegisquen i amplien els drets. La igualtat està en el BOE.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló