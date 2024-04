Avui, cinquè diumenge de Pasqua, sentirem que Jesús ens diu: «Jo sóc el cep veritable i, vosaltres, les sarments» (Jn 15,1). El país de Jesús era terra de vins. La nostra diòcesi tortosina és també terra de vinyes. I això fa que puguem sintonitzar bé amb el missatge de l’Evangeli que avui es proclama a l’eucaristia dominical.

Som cridats a donar fruit. Sense fruit les vinyes no són res. Avui dia, en què tot vol ser un reclam per al consum, s’ha difós l’anomenat enoturisme, que consisteix a passejar per camps de vinyes, arrenglerades, ben treballades, participant en la verema quan és el temps. Ara bé, els vinyaters saben prou bé que sense fruit, per més boniques i arrenglerades que siguin les vinyes, per més goig que facin, tenen els dies comptats. Com nosaltres, sense fruit només vivim obsessionats per la imatge, per les aparences.

Sarments

En el fragment evangèlic esmentat, Jesús es refereix a les sarments que som nosaltres, i diu que la sarment que dona fruit, el Pare «l’esporga i la neteja perquè encara en doni més». Els pagesos vinyaters saben per experiència que cal netejar i esporgar per tal que la verema vagi bé, produint bons fruits. Aplicat a la nostra relació amb Jesús, l’esporgada pot consistir a estar disposats a esporgar defectes, tarannàs, maneres de fer no del tot adequades a la vida de la comunitat cristiana parroquial, o maneres de fer a nivell personal que no ajuden a fer present el rostre de Crist.

Com també remarca el text evangèlic d’avui, si la sarment no està unida al cep, no podrà donar fruit, no hi haurà raïm, ni bon vi. Finalment, Jesús ens diu: «Si us quedeu en mi, i el que jo us he dit queda en vosaltres, podreu demanar tot el que desitgeu, i ho tindreu» (Jn 15,7). Per tant, el donar fruit en les nostres vides depèn de la pregària. Animem-nos mútuament en aquest temps de Pasqua a demanar a Jesús de pensar com Ell, actuar com Ell, mirar les coses i el món amb la mirada d’Ell, estimar com Ell ens estima, començant per estimar com Ell els més pobres i desvalguts, donant fruits de bondat i de pau.

Bisbe de la Diòcesi de Tortosa