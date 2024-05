Coneixement i bones festes!

Diu la tradició que Santa Clara, seguidora de Sant Francesc d’Assís i fundadora de l’orde de les clarisses que cuida del nostre convent i basílica de Sant Pasqual a Vila-real, va salvar al seu convent transformant un tros de pa en una dotzena d’ous. Això va permetre que les seues germanes sobrevisqueren en una època de dificultats i de fam. Més endavant, la tradició va derivar en què eren els nuvis, quan es casaven, que li portaven a Santa Clara els ous, perquè no ploguera el dia del casament, perquè això, dien, era un mal auguri, senyal de que eixe matrimoni tindria algun problema. Encara hi ha qui, a dia de hui, li porta els ous a Santa Clara.

A Vila-real, hem incorporat també aquesta tradició i la nostra reina, Belén Ramos, amb les dames Aroha Mollar, Ainhoa Carmona, Anna Llorens, Silvia Bellido, Iris Honrubia i Inma Reolid, ha complit ja amb el ritual de portar ous al convent de Sant Pasqual per a demanar-li a Santa Clara que la pluja no faça acte d’aparició en aquests 10 dies de festes que estem a punt de començar.

Les festes són un lloc d’encontre, economia, tradició, orgull de pertinença, un moment per compartir i celebrar que som una ciutat amb cor de poble única. Enguany, a més, celebrem les festes en el marc de la commemoració del 750é aniversari de la nostra fundació pel rei Jaume I, el 20 de febrer de 1274. Efemèride que també estarà present en aquestes festes, amb activitats com el Vila-real Talent especial 750é aniversari, sota la direcció de Gisela i Rosanna Morales, o el diorama de la fundació amb clicks de Playmòbil que ha preparat Diego Pérez, amb prop de 400 figuretes, que hem instal•lat a la planta baixa del Gran Casino.

Unes festes obertes i dinàmiques

Són dos dels actes que conformen el programa de festes de Sant Pasqual que hui traude nou el nostre poble al carrer. Un programa que ha confeccionat amb molta cura i dedicació la Junta de Festes, amb la col•laboració de la Comissió de Penyes i la Regidoria de Festes. Com sempre, tractant d’innovar des de les arrels i introduint novetats, com el Casal del Porrat, la Crida a la Festa o el cadafal adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. Hem d’agrair a la Junta de Festes, amb Toni Carmona en la presidència, que haja sabut mantenir l’equilibri entre innovar i mantindre les tradicions. Novetats que podran tindre èxit o no. I tampoc no passa res si no el tenen.

Una ciutat innovadora és la que s’arrisca, com van fer els nostres avantpassats en l’agricultura o en la ceràmica. Si funciona, amb el temps esdevindran noves tradicions. Si no, es reflexiona i es canvia. Eixa és l’única manera d’avançar.

Comissió de Penyes

No puc deixar de mencionar el paper de la Comissió de Penyes, amb Pau Franco i el seu equip al capdavant, per a fer de les festes de Vila-real el que són: unes festes obertes, dinàmiques, participatives. Unes festes on tot el món és benvingut. També a Sergio Iborra, l’autor de la portada de festes d’enguany, al Grup de Dones i professionals de la Regidoria d’Igualtat que ens ajuden des del punt violeta a què les festes de Vila-real estiguen lliures de violències masclistes i agressions sexuals.

Als agents dels cossos de seguretat, en particular la nostra Policia Local, que vetllaran per la convivència i la seguretat al carrer en aquests dies en els quals, als 221 actes del programa, s’afegeixen els dos partits de futbol de Primera Divisió, amb el Real Madrid i el Sevilla, que tindrem durant els dos caps de setmana.

Hem de posar també en valor i reflexionar sobre tots aquells que treballen per a què nosaltres puguen gaudir i fer festa: la seguretat, els serveis de neteja, els sanitaris, els serveis públics, els funcionaris, comerços, les empreses de muntatge d’escenaris, de taules i cadires, de sonorització d’actes, hostaleria, artistes... Per a què alguns puguem estar de festa hi ha molta gent que ha d’estar treballant.

Per a aquests dies de festa, vos demane un poc de paciència i també responsabilitat, perquè tots i totes puguem tindre les festes que volem i que la diversió d’uns no genere problemes de convivència i distorsions per a uns altres. Vos demane també que no oblidem per què celebrem les festes en honor Sant Pasqual, un frare alcantarí que només va viure tres anys entre nosaltres, però que va deixar una empremta inesborrable entre nosaltres. En eixos tres anys abans de la seua mort, Pasqual Baylón es va donar a la gent del poble; va demostrar el seu caràcter alegre, esforçat i humil. D’ací ens ve als vila-realencs i vila-realenques la nostra forma de ser.

Els deixe amb els versos del pregó de l’enyorat Manuel Villarreal que representa molt bé la nostra idiosincràsia: «Vila-real és un poble que sap cansar-se i sap festa / Sap viure en pau i treball. Que visca Sant Pasqual i que visca Vila-real!». Molt bones festes i coneixement!

Alcalde de Vila-real