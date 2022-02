Qué es el tango? Un combinado de cerveza y zumo de grosella. ¿Se puede comprar en Mercadona? Sí, y no. Se puede comprar en los Mercadona de Portugal. Y es que la popular cadena de supermercados ofrece una selección de productos que vende en determinadas zonas geográficas por hábito de consumo local, mientras que en las estanterías de otros territorios en los que no se acostumbra a consumir ese producto no aparecen. Es el caso de tango con los Mercadona españoles, pero hay muchos productos similares. A continuación desgranaremos algunos de ellos.