Esta es la historia de una dependienta de chucherías con un niño sordo que se ha vuelto viral en redes sociales. Una usuaria de Tik Tok, @santobelen_, ha publicado un vídeo describiendo y explicando su experiencia en la tienda, concretamente, una anécdota que ha conquistado a la audiencia y que ha provocado su viralización. La tiktoker Victoria Belén Santo ha llegado ya a más del millón de visualizaciones, demostrando su empatía con el pequeño.

Como se le comunicó a esta chica lo que solía suceder en el establecimiento, prestó mucha más atención que antes. Resulta que en esta tienda de dulces se robaba con continuidad. Desde entonces, empezó a vigilar a los niños que acudían después del colegio, pero había uno en cuestión que la miraba fijamente y no sabía por qué.

Más tarde, se dio cuenta de que estaba sordo, y solamente observaba si ella le decía alguna cosa, pero lo complicado era captar si esto pasaba, pues ella llevaba la mascarilla y él no podía comprenderla en caso de que se comunicase. Así, día tras día, la dependienta comenzó a aprender el lenguaje de signos para poder charlar con él. Lo hacía a través de vídeos en redes que iba viendo y estudiando hasta el punto de crear frases cautivadoras, que al niño seguro que le llegaron al corazón. “Le habré alegrado el día más de una vez”, afirmaba la tiktoker, que era uno de los objetivos de Belén Santo.

Te puede interesar: Televisión Peligra la continuidad de Kiko Matamoros en Supervivientes 2022

De esta forma, la dependienta cuenta cómo se ha ido forjando su relación tan emotiva y bonita con el pequeño. No obstante, ya no se ven, pues la han desplazado a otro lugar y ya no se volverán a ver. Lo cual, ha llegado a oídos de Lola Índigo y se ha quedado sin palabras, pero algunas pocas todavía las ha tenido para responderle: “Por favor que la vuelvan a poner en la tienda del cole necesito que esta historia sea infinita”.