Conducir no es una tarea fácil, puesto que requiere de toda tu atención y del 100% de tus capacidades para poder reaccionar ante cualquier imprevisto. Seguro que en más de una ocasión has visto a la Dirección General de Tráfico (DGT) reiterar en la prohibición del consumo de alcohol y drogas al volante, por los efectos que provocan sobre el conductor... pues bien, debes saber que la ingesta de ciertos medicamentos puede hacer que des positivo en un control antidrogas, por lo que es importante que leas bien el prospecto de tus fármacos antes de conducir. Si alguna de tus medicinas afecta a la conducción, encontrarás un símbolo de advertencia que indica que no debes conducir tras su ingesta.