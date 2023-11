El cocinero mallorquín David Peregrina ha fallecido a los 53 años de edad. El motivo no ha sido otro que los disparos que recibió junto a su esposa, Érica da Silva, en la localidad de Porto Seguro, a orillas del río Buranhém, en la región de Ilha do Pau do Macaco (Brasil). Según medios locales la principal hipótesis que se baraja es el robo, pues los cuerpos sin vida de ambos fueron hallados en el restaurante que regentaban, Os Ribeirinhos.