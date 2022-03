El jurado ha declarado culpable de dar muerte intencionadamente a su mujer en Almassora en el 2020 aumentando deliberadamente el daño e impidiendo la defensa. Así lo ha comunicado este miércoles, en una decisión adoptada por unanimidad. Tras la lectura del veredicto, el fiscal ha mantenido su petición de 24 años y seis meses de prisión por los delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento considerando las circunstancias agravantes de parentesco y género y la atenuante analógica de confesión. Por su parte, la acusación particular ha coincidido con la calificación del fiscal, excepto por la atenuante analógica de confesión, ya que la abogada considera que no es aplicable en este caso porque no ha mantenido el acusado este reconocimiento durante el proceso ni siquiera durante su derecho a la última palabra elevando la pena a 25 años. Por su parte la defensa ha demandado también la atenuante de confesión. Inicialmente ha pedido su calificación de homicidio, pidiendo 14 años y medio. Sin embargo, después lo ha elevado a 20 años tras recordarle el magistrado la consideración que ha hecho el jurado de los hechos.

Prórroga prisión provisional Tras la sesión, se ha celebrado una vista en la que la fiscalía y la acusación particular han solicitado la prórroga de la prisión provisional para el acusado, que vence el 20 de marzo. En ella se ha recordado que la sentencia que ha de dictarse en base al veredicto de culpabilidad que ha dado el jurado supone una pena por asesinato con dos circunstancias cualificadas de ensañamiento y alevosía, por lo que no podrá bajar de 22 años y medio. Por su parte la defensa se ha opuesto.