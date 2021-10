El calendario inicial del TAU Castelló está resultando ser más complicado de lo que se esperaba y, exceptuando el partido inaugural, todos los rivales a los que se ha medido venían en dinámica positiva. También es el caso del Força Lleida, que cayó en el primer encuentro ante el todopoderoso Movistar Estudiantes, pero que desde entonces ha sumado tres victorias consecutivas. Los de Toni Ten asumen este 28 de octubre (20.45 horas) otro difícil reto para mantenerse en la tercera plaza de la clasificación y lo harán en un Ciutat de Castelló que estrena un nuevo marcador de última generación, que se ha renovado para el próximo Mundial de Balonmano.

El equipo de la capital de la Plana se presenta al partido en el mejor momento de forma de lo que va de temporada. La cómoda victoria ante el Unicaja Banco Oviedo y, sobre todo, el tercer cuarto en el que el equipo azulejero parecía estar a un nivel muy superior al de un rival que no conocía la derrota, le dan a los de Toni Ten un plus de confianza. El plantel continúa en una dinámica ascendente y el grupo ha sabido adaptar su juego a las necesidades de los partidos pese a los diferentes problemas físicos que han surgido (son baja Edu Durán y Jorge Bilbao).

En Lleida afrontan este partido como un reto para demostrar que los buenos resultados iniciales no son casualidad ya que el equipo está superando ampliamente las expectativas de inicio de temporada. El cuadro catalán ha podido mantenerse LEB Oro pese a su descenso la pasada temporada al comprar la plaza del filial del Barça y, junto a la renovación de cuerpo técnico y plantilla, se ha salido de las quinielas que lo situaban en la lucha por la permanencia: el equipo de Gerard Encuentra está, por el momento, en puestos de play-off y parte de culpa la tiene el ala-pívot Michael Carrera (19,75 puntos por encuentro), máximo anotador de LEB Oro.