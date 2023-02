Nesbitt, el 'MVP' del TAU Castelló

Le encanta Castelló, su jugador favorito es Paul George y disfruta como un niño jugando en el Ciutat. Es Jalen Nesbitt (29 años), uno de los pilares del TAU Castelló 2022/23. En una temporada complicada, el alero se ha echado el equipo a sus espaldas y ha firmado brillantes actuaciones, siendo el MVP de la pasada jornada 19 de LEB Oro.

Optimista por naturaleza y con unas excelentes sensaciones personales, Nesbitt siente que "estamos en el mejor momento, listos para volver y seguir con la buena dinámica", tras una semana de parón. Una buena racha, la actual, que se ha cimentado en un Ciutat de Castelló y que vibra cuando el alero del conjunto azulejero realiza uno de sus espectaculares mates: "Somos muy fuertes con nuestra gente, sentimos su calor cuando jugamos en casa. Son clave para nosotros y queremos seguir disfrutando con ellos porque nos ayudan a ganar".

Un Nesbitt al que nadie le ha regalado nada. No 'drafteado' en la NBA, tuvo su primera experiencia en Luxemburgo antes de llegar al baloncesto español. Empezó en la Liga EBA, dio el salto a LEB Plata y ahora brilla en LEB Oro, donde hace pocas semanas fue nombrado por primera ve, el mejor jugador de la jornada. "Fue mi mejor partido en LEB Oro, hice 'career high' con 26 puntos y remontamos el partido. Muy contento por el MVP", detalla satisfecho.

Peso en el equipo

Es su primer curso como azulejero, pero no rehuye la presión y asume los galones en los momentos calientes: "Me siento un jugador muy importante en este TAU y tengo la confianza del míster y mis compañeros. Con el paso de los partidos mi juego está mejorando".

Fuerte, rápido, gran defensor y con una excelente capacidad para entrar con todo a canasta, además de tener amenaza desde el triple. Dichas características físicas le dan mucho al equipo de Orenga y él no duda en confesar que "me siento en ese nivel, Sé que tengo un físico determinante para la categoría e intento aprovecharlo para tener ventajas sobre el resto".

Además, Nesbitt reconoce que "jugar en la ACB sería un sueño", pero dice que ahora está "en el lugar idóneo". "Estoy genial en Castelló. Lo que más me gusta es el clima, no hace mucho frío (dice entre risas). Me encanta la ciudad y sus aficionados, además hay una gran pasión por el baloncesto", apostilla.

Uno de sus fieles amigos dentro y fuera del vestuario es Ezekiel Alley, que ha firmado algún gran partido, pero no ha encontrado la regularidad. Nesbitt explica que "es su primer año en España y se está adaptando, pero está creciendo y es uno de esos jugadores a los que le puedes dar el balón porque pasan cosas".

El playoff, difícil pero no imposible

Respecto a la situación clasificatoria, Nesbitt considera que tienen que ir partido a partido para intentar acercarse a los puestos de promoción: "Si lo hacemos, los playoffs estarán ahí y tendremos nuestras opciones".

Asimismo, el alero del TAU Castelló valora la capacidad de Orenga para levantar al equipo en los momentos complicados y concluye diciendo que "es un gran entrenador con mucha experiencia. Él trata de que que vayamos partido a partido sin mirar la clasificación, nos ayuda mucho".

Para Nesbitt, uno de los deberes pasa por lograr más victorias lejos del Ciutat, donde solo han sumado dos triunfos. El alero expresa que jugar fuera siempre es más difícil “por el viaje y por la presión local”. Ante el Cantabria una nueva oportunidad: “Queremos la tercera seguida por primera vez esta campaña y vamos a por ella. Este es un partido clave ante un rival directo”.