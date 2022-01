La secuenciación del genoma de todas las especies conocidas, iniciada en 2018 con el trabajo de 5.000 científicos, terminará este año el ensamblaje y la anotación de más de 3.000 genomas, y el año próximo representará hasta 9.400 familias taxonómicas. Descubrirá el 80 o 90 por ciento de las especies todavía ocultas para la ciencia.

El esfuerzo global para cartografiar los genomas de todas las plantas, animales, hongos y otras formas de vida eucariota en la Tierra, ha dado sus primeros frutos, según se informa en una colección de artículos publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El esfuerzo científico coordinado más grande del mundo, y uno de los más ambiciosos en la historia de la biología, está secuenciando los genomas de todas las especies conocidas y usará la genómica para descubrir el 80 o 90 por ciento de las especies que todavía desconocidas.

Este esfuerzo científico se centra en el Proyecto BioGenoma de la Tierra (EBP), lanzado en 2018 con la finalidad de proporcionar en 10 años un catálogo completo de secuencias de ADN de las 1,8 millones de especies conocidas de plantas, animales y hongos, así como de las eucariotas unicelulares.

Los dos primeros años de la EBP (2018-2020), representaron la fase de puesta en marcha. El objetivo de la fase 1, hasta 2023, es producir genomas de referencia que representen unas 9.400 familias taxonómicas.

Hasta ahora, los proyectos afiliados han producido alrededor de 200 genomas de referencia de este tipo, y se espera que la secuenciación, el ensamblaje y la anotación de más de 3.000 genomas se completen para fines de 2022, lo que representa aproximadamente un tercio del objetivo de la fase 1.

Horizontes y desafíos

El año 2022 es importante para EBP: la Conferencia de Biodiversidad de la ONU y la 15 Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP15), que se llevarán a cabo este año, definirán el marco mundial de biodiversidad posterior a 2020: una hoja de ruta para conservar y restaurar la biodiversidad durante el próxima década, destaca el Instituto Europeo de Biología Molecular.

Que esta hora de ruta disponga de una biblioteca digital de secuencias de ADN para toda la vida eucariota conocida, puede ayudar a generar herramientas eficaces para prevenir la pérdida de biodiversidad y la propagación de patógenos, monitorear y proteger los ecosistemas y mejorar los servicios de los ecosistemas terrestres, señalan los científicos.

En el trasfondo de las negociaciones políticas previstas para este año está la intención de asegurar el acceso y la participación universal a los datos de secuenciación genómica, también conocida como información de secuencia digital (DSI).

DSI es crucial para las ciencias de la vida, particularmente en las exploraciones de los mecanismos de la vida y en las aplicaciones como el descubrimiento de fármacos, el desarrollo de nuevos productos y la seguridad alimentaria.

Actualmente, una gran cantidad de DSI es de acceso abierto, lo que significa que está disponible de forma gratuita y fácil para que cualquiera pueda acceder y analizar, utilizando recursos de datos públicos. EBP es un claro ejemplo de ello.

Red de redes

El proyecto EBP funciona como una red internacional de redes y actúa como un centro general para coordinar numerosos esfuerzos a escala nacional, regional y de grupos específicos. EBP incluye a 5.000 científicos y personal técnico en 44 instituciones miembros.

Uno de los primeros nodos de esta red, establecido en 2019, es la Iniciativa Catalana para el Earth Biogenome Project (CBP), que, impulsada por el Instituto de Estudios Catalanes (IEC) y dos de sus sociedades filiales: la Sociedad Catalana de Biología (SCB) y la Institución Catalana de Historia Natural (ICHN) y Andorra Investigación + Innovación, reúne a una veintena de instituciones y más de cien científicos implicados en EBP.

Otro de los nodos de esta red es el Proyecto del Genoma de Conservación de California, el Proyecto del Árbol de la Vida de Darwin (DToL), el Proyecto de Genomas de Vertebrados y el Proyecto Bird 10,000 Genomas.

Asimismo, forman parte el African BioGenome Project (AfricaBP), un grupo de instituciones afiliadas a África en más de 22 países, BIOSCAN y Global Virome Project, un esfuerzo para descubrir nuevos virus que podrían representar amenazas pandémicas

Nuevo comienzo

EBP ha puesto de manifiesto que los poderosos avances en la tecnología de secuenciación del genoma, la informática, la automatización y la inteligencia artificial, han supuesto un nuevo comienzo en la comprensión, la utilización y la conservación de la biodiversidad.

Los científicos han calculado que la Tierra perderá el 50% de su biodiversidad para fines de este siglo si no se toman medidas para frenar el cambio climático y proteger la salud de los ecosistemas globales. EBP es la mayor iniciativa acometida para alcanzar estos objetivos, según los científicos.

Referencia

The Earth BioGenome Project: The Launch of a Moonshot for Biology Special Feature. PNAS, 18-Jan-2022.