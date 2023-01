En la madrugada de este jueves 12 de enero en España --serán las 21.00 horas en Buenos Aires-- se producirá el estreno mundial de la última sesión del productor argentino Bizarrap, que tiene como protagonista ni más ni menos que a Shakira. Se trata de la 'BZRP Music Session #53', que ha despertado muchísima expectación en todo el mundo, y ya no solo por la mayor o menor calidad del tema en cuestión, sino por lo esperado de la letra que cantará la colombiana y si el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, su expareja, volverá a ser blanco de los dardos envenenados de la artista.

Shakira ya ha enviado varios mensajes a su ex a través de sus últimas canciones, que, por cierto, han alcanzado el éxito. 'Te felicito' o 'Monotonía' son dos temas con alusiones a la relación con final tormentoso de la cantante y el futbolista, que oficializaron su relación tras el título de la selección española, de la que formaba parte Piqué, en el Mundial de Sudáfrica, en el 2010.

Ahora, en la 'BZRP Music Session #53' también parece que habrá puyas de la colombiana hacia el catalán. Lejos quedaron los tiempos de 'La bicicleta', donde Shakira, junto a su compatriota Carlos Vives, ensalzaba el buen momento de su relación con el entonces defensa del Barça que finalmente parece que no estará tentado de cambiar Barcelona por Barranquilla, la ciudad natal de la popularísima cantante.

A horas para el estreno, algunas frases de la canción se han filtrado confirmando que hay dardo hacia Piqué. Apunten: "Una loba como yo no está pa’ tipos como tu!". La bomba que lanza Shakira a Piqué parece que tendrá otras frases que seguramente --o no-- escocerán al ahora empresario y creador de la innovadora Kings League, la competición de fútbol 7 que se visualiza en Twicht. Ahí van algunas:

"¡Una loba como yo no está pa’ tipos como tu!

A ti te quedé grande

Por eso estás con una igualita que tú

Oh-oh, oh-oh

Esto es pa' que te notifiquen, así que trague, trague, mastique

Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique"