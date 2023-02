Custo Barcelona: "Sería un plus importante colaborar con Rosalía"

Custo Barcelona ha regresado a su capital internacional de la moda fetiche: Nueva York. En la Semana de la Moda de la Gran Manzana clavó una pica Ángel Custodio Dalmau Salmons (Tremp; Lleida, 1959) en 1997, cuando la entonces emergente New York Fashion Week (NYFW) empezaba a despuntar frente a citas decanas como París y Milán. Custo fue el único europeo invitado y el 'New York Times' cayó rendido a los pies de lo que bautizó como la 'customanía'. El mundo entero tenía que conocer a ese catalán que sedujo con sus camisetas de lo más 'cool' a los estilistas de series como 'Friends' y 'Sexo en Nueva York', el mismo que desató la locura cuando Julia Roberts salió de la tienda en Manhattan del diseñador que iba para arquitecto cargada de bolsas. La protagonista de 'Pretty woman' llevó algunas de sus prendas con sus icónicos estampados en películas tan taquilleras como 'Notting Hill' y 'Novia a la fuga'. Y no fue la única actriz, también Bridget Fonda vistió de la firma en 'Jackie Brown', de Tarantino. Y Madonna, y Brad Pitt, y Natalie Portman...

Desde entonces, la historia de amor de Custo con Nueva York y el mercado estadounidense no ha hecho sino fortalecerse, pues es su mercado principal y donde el diseñador suele presentar siempre sus nuevas creaciones. Justo coincidiendo con este San Valentín, el más veterano de los diseñadores españoles en la Semana de la Moda de Nueva York ha vuelto a conquistar la ciudad de los rascacielos con 'Welcome to The Other Side', su nueva colección para el próximo otoño e invierno.

Fans fervorosos

Custo conoce bien a su público más fervoroso, y en su 51º desfile ha salido a darles lo que esperan de él: "Mucho entusiasmo y realizando un trabajo muy riguroso sobre nuestra genética, sobre mantenerla y al mismo tiempo cambiarla y refrescarla". "Se trata de seguir siendo los mismos pero de una forma distinta", recalca el diseñador de la eterna juventud y del espíritu libre y revolucionario.

Aunque Custo se confiesa fan de la música electrónica de Jean-Michel Jarre, reconoce que el título de su colección, 'Welcome to the Other Side', y del álbum homónimo de 2021 del compositor francés, es solo una coincidencia. La expresión le ha servido para sintetizar el espíritu de las nuevas prendas que presenta, donde "la funcionalidad, estética y comodidad se unen a la creatividad con una clara apuesta por los volúmenes y líneas, y una arriesgada selección de materiales", que son marca de la casa desde hace más de cuatro décadas.

Como siempre, Custo afirma que busca "la emoción y la sorpresa" en su público. En realidad, sabe, "no son piezas que realmente necesites, pero todas ellas tienen un componente muy emotivo", resume. "Al final es lo que la gente espera de nosotros y es lo que le ofrecemos", dice con orgullo. "Entendemos que nuestra ropa no es absolutamente necesaria, sí es funcional, pero no indispensable. El título de 'bienvenidos al otro lado' es porque cada vez más intentamos que sea un proyecto muy emocional", revela el inquieto creador, que tan solo hace un mes que se ha embarcado en otro proyecto artístico, con una colección NFT's compuesta por 10.000 obras digitales inspiradas en 118 de sus estampados más icónicos.

Vestir a Rosalía

Se sabe un referente en la capital norteamericana de la moda, adonde otra joven catalana universal no deja de triunfar últimamente, Rosalía, la diva total, a la que le gusta vestir con las mejores firmas. "Nos haría mucha ilusión poder vestir a Rosalía, un gran referente. Sería un plus importante poder colaborar con ella, nos encantaría poder tener la oportunidad algún día", confiesa, ya que, a su juicio, "una gran variedad de sus diseños le quedarían muy bien, además, creo que nuestra colección está alineada con sus valores".

"Esta colección que presentamos en Nueva York es una versión un poco más reducida de la que mostraremos en Madrid [el próximo sábado] y Barcelona. En la capital española expondremos 12 salidas más. En Madrid también ayuda que disponemos de un par de días más, y siempre intentamos alargarla un poco para diferenciarla", relata Custo.

Plumones, la estrella

Le cuesta decantarse por una prenda favorita de 'Welcome to the Other Side', pero señala que "se ha hecho un trabajo especial con los plumones técnicos 'oversize' con aspecto metalizado aunque con tejidos muy suaves, los abrigos y los vestidos". Sobre estos últimos, se han mostrado durante el desfile diseños con aberturas, asimetrías y una arquitectura pulida.

También se han visto pantalones sobredimensionados, y minifaldas que combinan con 'tops', y que buscan provocar la emoción en la mujer que apuesta por su seguridad y empoderamiento. Una propuesta invernal no exenta de la seducción de los tonos metalizados y brillantes que hacen que el color, constante siempre en Custo, sea el protagonista apetecible incluso en invierno. Por último, también han destacado los botines y las botas de media caña coordinadas con las prendas.