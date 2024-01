A pesar de que prefieren vivir su amor lejos de los focos, su relación no ha dejado de consolidarse en los últimos meses y, lejos de esconderse, han aprovechado la gran noche del actor para hacer oficial su noviazgo. Este lunes ha tenido lugar la gran inauguración del nuevo y ambicioso proyecto del protagonista de 'Sin tetas no hay paraíso', el restaurante Rhudo -junto a socios de la talla del chef Paco Roncero, los futbolistas Marcos Llorente y Antoine Griezmann, y su compañero y amigo Álex González- y como no podía ser de otro modo, Rebeca no ha querido perdérselo y ha estado a su lado demostrándole su apoyo incondicional en esta nueva aventura.

Radiantes y sin soltarse de la mano, Miguel Ángel y su novia llegaban a la fiesta presumiendo del gran momento que atraviesa su relación aunque, una vez en el interior, el actor prefería posar solo mientras la influencer -dueña de uno de los restaurantes healthy más populares de la capital, 'Súper chulo'- lograba pasar desapercibida entre el resto de invitados. Sin embargo, horas después abandonaban el lugar agarradados y luciendo la mejor de sus sonrisas, dejando claro que su historia de amor está más que consolidada y que, aunque por el momento prefieren no hablar abiertamente de sus sentimientos, han encontrado en el otro a su media naranja. Todas las imágenes del evento 31 ¿Quién es Rebeca Toribio? Desde que surgieron los primeros rumores de relación el pasado mes de agosto tras ser pillados en actitud cómplice en el festival Arenal Sound de Burriana, Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio se han vuelto inseparables. Se trata de una joven valenciana que ha conseguido nada más y nada menos que colarse en la prestigiosa lista de las personas menores de 30 años más influyentes según la revista Forbes. ¿El motivo? Toribio está al mando de uno de los restaurantes de comida sostenible más exitosos del país desde que tenía 22 años, cuando se lanzó al mundo empresarial sin ningún tipo de experiencia previa. View this post on Instagram A post shared by Rebeca Toribio (@reberebeca_) Hoy por hoy, ubicado en el barrio madrileño de Malasaña, 'Superchulo' recibe cada día multitud de clientes curiosos de degustar la sana gastronomía que ofrece este establecimiento. Además, dicho negocio la ha llevado a escribir un libro bajo el título 'Rainbow Food de Superchulo' en el que explica cómo transcurrió esta historia de emprendimiento con final feliz.