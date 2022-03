El Festival Internacional de Teatre al Carrer de Vila-real, FITCarrer, se celebrará finalmente en el mes de mayo, en las fechas previstas inicialmente. De esta forma, desde el consistorio se anula el anuncio realizado días atrás, relativo al aplazamiento a octubre de este certamen cultural. Con este objetivo trabaja ya el alcalde de la ciudad, José Benlloch, que prevé convocar el próximo viernes un pleno extraordinario con el fin de modificar créditos y dotar económicamente los alrededor de 150.000 euros que supone la programación de los diferentes espectáculos de calle previstos en la 33ª edición de un festival referente en el sector internacional de las artes de calle.

“Lamentamos profundamente las distorsiones que se han producido en torno a las fechas de celebración del certamen y el sentir manifestado por las compañías”, señala Benlloch, quien ha querido, en primer lugar, pedir disculpas por la situación. “Con toda la humildad, como siempre hemos hecho cuando hemos cometido errores, como humanos que somos, pedimos disculpas por las distorsiones que se hayan podido producir, entendiendo que, tal como se nos ha trasladado, para las compañías participantes es importante mantener las fechas de mayo, convirtiendo así nuestro festival insignia en un escaparate para la presentación de las nuevas propuestas de la temporada escénica”, argumenta.

Una decisión contestada

Respecto a la posibilidad de aplazamiento que planteó la Concejalía de Cultura de acuerdo a la dirección de FITCarrer, el alcalde explica: “Dentro de la delicadísima situación económica que atraviesa el Ayuntamiento, y atendiendo a una realidad administrativa incontestable que es que no hay en estos momentos dinero para poder garantizar las contrataciones y la seguridad para las compañías, la concejala de Cultura tomó una decisión de la que no participó la Alcaldía en ningún momento, de posponer -nunca anular- el festival de teatro de calle”.

“La gestión de la covid-19, que nos ha llevado a gastar 4,5 millones de euros imprevistos en dos años, la aprobación del presupuesto de 2021 en el mes de mayo, con lo que supone de imposibilidad de ejecución de las cuentas, o la escalada de precios, con un IPC desbocado y unos sobrecostes energéticos inasumibles, son algunas de las circunstancias que llevaron a Cultura a adoptar esta decisión”, incide. “No obstante, conocida la situación, hemos escuchado el sentir y los argumentos de las compañías de calle y ya he dado orden de buscar el dinero de donde sea para aprobar el próximo viernes una modificación de créditos que dote a la Concejalía de Cultura de los 150.000 euros necesarios para trabajar por mantener las fechas originales de mayo”, puntualiza.

Una cita "fundamental"

El alcalde incide que el FITCarrer es “fundamental para nuestra marca de Ciudad de Festivales, forma parte de nuestro ADN y de nuestra apuesta absoluta por la cultura de Vila-real”. “Jamás, a excepción del confinamiento por la covid-19, hemos dejado de celebrar el Festival de Teatro de Calle, ni en las peores circunstancias y condiciones económicas, como la crisis financiera que sí que hizo desaparecer muchos certámenes similares en el panorama nacional e internacional”, señala.

“No solo eso”, añade, “también creamos otros muchos festivales, como el Malabara’t, que no ha desaparecido, o dos escuelas municipales de danza y teatro que son únicas en nuestro entorno”. “Entiendo la reacción de las compañías si es por el bien de nuestro FITCarrer, pero es injusto que no se valore el enorme esfuerzo que este equipo de gobierno ha hecho por la cultura en Vila-real, en particular en momentos de dificultades como la crisis financiera o la covid-19, con planes de dinamización en los que hemos contado siempre con nuestras compañías locales”, agrega.

Relevo político

Por otra parte, Benlloch se ha referido a las quejas por la falta de interlocución. “Ya en su momento, comenté con el sector que, en cuanto pudiéramos pasar página de la covid-19 y en el marco del Foro Vila-real 2030 y la Agenda Urbana, teníamos previsto abrir un debate profundo sobre la cultura, perspectivas, realidad y retos, que se canalizará a través de la Concejalía de Innovación Cultural que creé, precisamente, con este objetivo y que ostenta la concejala Noelia Samblás”, advierte. Atendiendo a esta situación y con miras al desarrollo de la Agenda Urbana, para el cual el Ayuntamiento ha obtenido una subvención europea recientemente, será Samblás la que asuma directamente la gestión de FITCarrer 2022. Esta misma semana, el alcalde se reunirá con el sector para aclarar las circunstancias de la 33ª edición del festival.