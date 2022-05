Uno de los rostros más populares en tiempos pretéritos en las páginas del corazón fue el de Bienvenida Pérez. Escritora, aristócrata y colaboradora de televisión, llegó a ostentar el título de condesa tras su segundo matrimonio con el Conde Sokolow. Su fama se disparó tras provocar un terremoto en la política británica, pues su relación extramatrimonial con el jefe del Alto Estado Mayor británico, Sir Peter Harding, mientras estaba casada con el Secretario de Estado Sir Anthony Buck provocó la dimisión de Harding.

Repasada brevemente la historia de Bienvenida pasamos a relatar la de Fernando Sales, menos conocido, pero parece que más honrado. Fernando nació en la calle Cueva Santa de Vila-real hace 78 años y fue triple campeón de España de bádminton junto a su hermano gemelo Vicente, pero en esta ocasión no nos centraremos en su faceta deportiva, sino más bien en la artística, pues como pintor gozó de un gran reconocimiento, llegando a exponer en puntos tan dispares como la Galería Latina de Mallorca o el castillo de Eltille, en Alemania, país en el que residió durante 20 años. Su obra se pudo ver incluso junto a cuadros de artistas como Salvador Dalí o Joan Miró en una exposición colectiva celebrada en 1967 en París.

Encargo de Bienvenida Pérez

Su buen hacer con el pincel –el propio Miró aseguró en su día que estaba “superdotado”- llegó a oídos de la citada Bienvenida Pérez, que en el año1995 le encargó un retrato en el que invirtió dos años de trabajo, pues compaginaba su empleo con su pasión por la pintura. “En un primer momento la pintó con pamela, pero ella le dijo que prefería sin, así que incluso lo cambió”, relata hoy la hija de Fernando, Silvia. El cuadro en cuestión, como se ve en las imágenes que acompañan esta información, es de grandes dimensiones. En concreto mide 2,5 metros de altura y 1,7 de ancho, y en un primer momento pactaron un precio de 30.000 euros por él. “Mi padre le dio la alternativa de regalárselo si le presentaba a gente de arte en Inglaterra, donde está muy bien posicionada, para exponer allí sus cuadros”, confiesa Silvia. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha habido respuesta por parte de Bienvenida Pérez. Y han pasado ya casi 30 años…

Después de estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos en Valencia o en la Escuela Oficial de Bellas Artes de Frankfurt, este pintor vila-realense no es un simple aficionado a la pintura, pero Bienvenida Pérez, que como decíamos provocó una crisis del gobierno de Su Graciosa Majestad Británica Isabel II, parece que no está muy preocupada por ningunear a este artista local después de pedir el retrato. “Lo que no quiero es tirarlo a la basura porque hay mucho trabajo detrás, pero al ser algo tan personal no lo va a querer nadie más que ella. Además al ser tan grande es una molestia. Lo teníamos en un local y ahora lo hemos traído al garaje de mis suegros, pero tampoco lo podemos mantener aquí de forma indefinida”, admite Silvia Sales Izquierdo.

El retrato de Bienvenida Pérez, realizado a tamaño real, gustó a la retratada, que envió una carta a Fernando pidiendo que lo repintara sin la pamela y con el pelo largo como así hizo se hizo. El cuadro se expuso de hecho en alguna ocasión en Vila-real, pero en la actualidad es una molestia más que otra cosa para el pintor, que confía en que la aristócrata por fin cumpla con su palabra. “Espero que venga, que lo vea y que se lo lleve”, confía Silvia.