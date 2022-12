L’alcalde de Vila-real, José Benlloch; i el regidor de Serveis Públics, Xus Madrigal, reberen ahir al director general d’Interior de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, Salvador Almenar, qui ha visitat la ciutat per tal de comprovar els danys que les últimes pluges torrencials han produït en infraestructures i edificis municipals.

Una visita que té per objectiu que l’Ajuntament puga optar a les ajudes que atorgarà la Generalitat Valenciana per a pal·liar aquests desperfectes.

Les majors afeccions

Com ha sabut Mediterráneo, les pluges i les pedregades van afectar de manera especial els camins rurals, bàsicament aquells trams on l’escorrentia de barrancs va ser més intensa, així com a una quinzena d’immobles públics vila-realencs, com ara El Convent Espai d’Art, la Casa dels Mundina, l’Auditori Municipal, alguna casa de barri o el Centre de Congressos, Fires i Trobades.

En aquests moments, els tècnics avaluen les quantitats econòmiques que es necessiten per reparar els danys per a, posteriorment, sol·licitar les subvencions de l’Administració autonòmica, donada la complicada situació econòmica del consistori de Vila-real.

Durant la visita, el que sí que li ha demanat l’alcalde Benlloch a Almenar és que s’articulen mecanismes per tal d’agilitzar els procediments de peticions i concessions de les ajudes, perquè les despeses no caiguen sobre la ciutat.