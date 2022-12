La retolació en valencià del nom del camp de futbol en el qual juga el Villarreal CF anirà al pròxim plenari de la corporació municipal de Vila-real en forma de moció, la qual ha estat presentada al Registre Municipal pel portaveu adjunt d'aquesta formació política, Santi Cortells. Una proposta que recull les reivindicacions que, en forma de manifest, impulsen l'Associació Cultural Socarrats, la Congregació de Lluïsos, la penya Cèltic Submarí i el Centre Excursionista de Vila-real i que, a hores d'ara (al voltant de les 17.00 hores) ja havien subscrit més de 1.200 persones.

Segons s'assenyala al manifest, "Vila-real vol créixer i modernitzar-se al mateix temps que no vol perdre les seues senyes d’identitat com a vila valenciana històrica. Dins del moment extraordinari que vivim com a club i equip, aplaudim el projecte de la nova remodelació de l’estadi, antic Madrigal, un emblema de la ciutat. I com que el sentim nostre, el volem nostre en tots els sentits, també en el de la llengua que parla el poble, el valencià. Per això pensem que el club no tindrà inconvenient a anomenar el camp municipal Estadi de la Ceràmica, perquè la presència o absència d’una sola lletra (la -o final) no afecta en absolut la comprensió del significat (Estadi/Estadio), com tampoc afecta que l’accent siga en una direcció o una altra (Ceràmica/Cerámica)".

Un món globalitzat

I afegeixen: "Actualment, l’afició futbolera d’Espanya i d’Europa està molt globalitzada i coneix noms de jugadors, d’equips d’estadis molt més complicats que el nostre, i en diferents idiomes estrangers, i això no representa cap problema. Pel mateix motiu, ara ja no pot causar cap dificultat que es conega el nostre camp com a Estadi de la Ceràmica en lloc d'Estadio de la Cerámica”.

Els impulsors del document reivindicatiu afegeixen que "desitgem i esperem que el camp municipal de Vila-real, del Villarreal Club de Futbol (potser algun dia també normalitzat amb el nom oficial) presente a partir d’ara el seu nom en la llengua pròpia del poble, en valencià, com ho són ja altres símbols del nostre equip: l’himne, la mascota Groguet o la campanya Endavant, amb els quals tota l’afició grogueta se sent identificada i el món internacional de l’esport ens accepta"

I acaben el text indicant que "amb la reflexió del present escrit, esperem que la presidència del club siga sensible a les tradicions locals i que atenga la petició de les entitats signants del document, que en certa manera, també són representants de la cultura, l’esport i la vida dels seus habitants".

Normativa municipal

D'aquesta manera, Compromís recull aquesta reclamació en forma de moció per al seu debat i votació al ple municipal, alhora que la seua portaveu, Maria Fajardo, recorda que hi ha un marc "on aquestes reivindicacions tenen cabuda", en referència a la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià i també al Reglament per a la Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real. Un reglament en el qual Fajardo recorda que s'estipula que "les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal --l'estadi de futbol és un d'aquests béns--, com ara vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general, s'escriuran únicament en la forma oficial valenciana".