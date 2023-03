La Regidoria de Serveis Públics de l’Ajuntament de Vila-real duu a terme aquests dies una nova actuació de millores en la xarxa de pluvials de la zona centre de la ciutat a fi d’optimitzar les infraestructures que ja existeixen i solucionar les problemàtiques ocasionades quan es produeixen episodis de pluges intenses, com les ocorregudes el passat mes de novembre, quan en alguns punts del terme municipal es van recollir fins a 180 litres per metre quadrat en només cinc hores.

En concret, els treballs, que es basen en el principi de millora contínua dels sistemes d’evacuació d’aigües de la ciutat, es desenvolupen en l’encreuament de la plaça Bayarri amb el carrer Pere III. Un enclavament on des de l’Ajuntament s’han fet diverses actuacions durant l’últim any, per tal de millorar la resposta de les canalitzacions soterrànies pel que fa al drenatge de pluvials.

Redistribuir el cabal

L’empresa Facsa, adjudicatària de la gestió i manteniment de la xarxa de sanejament, és l’encarregada d’executar les obres, les quals tenen per finalitat «permetre redistribuir el cabal d’una manera més eficient per a descongestionar punts més conflictius com l’encreuament dels vials urbans Pere III i Cova Santa», explica el regidor de Serveis Públics, Xus Madrigal.

Malgrat aquestes intervencions, Madrigal assegura que «som conscients que en moments de pluges torrencials és difícil assegurar l’efectivitat total de la xarxa, però la nostra obligació és treballar cada dia per a optimitzar la configuració d’aquesta a fi d’aconseguir una resposta més eficient davant les tempestes intenses».

Aquestes obres complementen el programa pilot que l’any passat es va executar al carrer Pere III i que tenia com a principal innovació l’aprofitament d’infraestructures ja existents per al seu ús al subsol de la ciutat, com a tanc de pluges, amb una capacitat de 35 metres cúbics, que es deriven automàticament cap a la xarxa de sanejament per al seu buidatge.

Així mateix, es va procedir a la instal·lació de dos sistemes diferenciats de captació de pluvials, amb reixetes de màxima absorció, amb un sistema de minimització de sorolls pel pas de vehicles i vàlvules especials antiretorn, que eviten olors i la presència de mosquits i insectes, fins i tot a l’estiu. L’avinguda del Cedre serà el pròxim lloc on s’actuarà.

Sol·lucions per a l'avinguda del Cedre

L’Ajuntament de Vila-real ha incrementat en quasi un 33% la inversió prevista inicialment per a executar una segona fase de la millora del polígon empresarial, tradicionalment hortofructícola, que a causa de l’increment dels preus de materials i de l’energia que, en bona part, s’atribueixen a la guerra a Ucraïna. L’objectiu bàsic del projecte, amb un pressupost de 311.000 euros, és reduir les inundacions en l’avinguda del Cedre, quan es produeixen pluges intenses, amb la construcció d’un tanc de tempestes que assumirà part del cabal que, a causa de la barrera de la via del tren, s’acumula ara en la cruïlla del Cedre amb el vial de França.