L'Ajuntament de Vila-real fa patent el seu compromís en la lluita contra el càncer en aliança amb l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) per a facilitar l'ajuda i l'assessorament a les persones malaltes i les seues famílies a través dels serveis gratuïts que presta l'entitat. La primera tinenta d'alcalde i regidora de Serveis Socials, Silvia Gómez, i el president de la junta provincial de l'AECC, Carlos Ulldemolins, han presentat, al costat de diferents representants de la junta local i provincial, el balanç d'activitat del col·lectiu, que durant l'any passat va atendre més de 80 persones a Vila-real, on l'entitat compta amb 900 socis i 41 voluntaris.

Gómez ha destacat que “una de cada tres persones patirem càncer al llarg de la nostra vida, per això des de les administracions hem d'estar al costat d'associacions com l’AECC, que treballen cada dia per a acompanyar, ajudar i assessorar els malalts i les seues famílies en aquestes circumstàncies”. Gómez ha agraït aquesta labor, que comença amb l'atenció després del primer impacte del diagnòstic, i que abasta diferents àmbits com el psicològic, laboral, sanitari i social. “Estem especialment orgullosos de l'aliança amb l’AECC perquè aquest treball conjunt ens permet arribar a més persones i ajudar tant als malalts com a les seues famílies en un tràngol tan complicat”, subratlla la regidora.

Cessió solar com a seu de l'entitat

Per part seua, el president de la junta provincial de l’AECC ha agraït el suport de l'Ajuntament de Vila-real, a través del conveni anual de 10.000 euros, així com la cessió del local de l'avinguda Europa –antic edifici de l'escola taller- on l'entitat té la seua seu i on desenvolupa diferents activitats. “A més, l'Ajuntament col·labora i ens facilita la celebració d'actes al llarg de tot l'any”, assenyala Carlos Ulldemolins. A Vila-real, l’AECC compta en l'actualitat amb 900 socis i 41 voluntaris, que fan possible la labor de l'entitat, presidida per José Ramón Honrubia.

“La nostra principal missió és ajudar i acompanyar a les persones malaltes i les seues famílies”, explica el responsable provincial, qui destaca que gràcies a la ciència, la investigació i els avanços mèdics “cada vegada els índexs de supervivència són més alts”. Un treball que en el cas de Vila-real va permetre que 81 persones tingueren accés als serveis gratuïts que ofereix l'associació durant l'any passat: 35 pacients en atenció psicològica, 14 persones en acompanyaments i 42 pacients en atenció social. A més, l'associació va realitzar també activitats d'informació i conscienciació sobre prevenció i salut en el CEIP Pius XII, l'IES Broch i Llop i el centre de salut de la Bóvila, amb més de 400 persones participants.

Cartera de serveis

Entre els serveis que presta l’AECC a Vila-real destaca a més l'atenció presencial en la seua seu, els dilluns, dimecres i divendres de 10.00 a 13.00 hores; la prestació de recursos com a material ortoprotèsic, donació de perruques, ajudes econòmiques per a manutenció, pis d'acolliment per a estades durant tractaments, orientació i inserció laboral de pacients, entre d'altres. També es fan activitats de captació de fons i col·laboració amb empreses o entitats de la ciutat per a dur a terme accions solidàries; atenció psicològica personalitzada a pacients i familiars; tallers de benestar emocional, ioga o mindfullness; xarrades de prevenció i hàbits saludables en centres d'ensenyament, centres de salut i empreses; o l'acompanyament hospitalari i el programa de primer impacte a través del conveni subscrit amb l'Hospital Universitari de la Plana.

Carlos Ulldemolins ha agraït també la col·laboració i solidaritat de la població de Vila-real, on a més de comptar amb 900 socis i 41 voluntaris, l'entitat també constata el suport de la ciutadania a les diferents activitats que du a terme. “Anime als vila-realencs i vila-realenques a fer realitat el nostre lema d'enguany i a demostrar que estem tots contra el càncer”, conclou.