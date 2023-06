Hi ha qui defensa que haurien d’incloure’s als programes educatius de tots els centres i a tots els nivells. I és que l’aprenentatge de les maniobres bàsiques de primers auxilis poden salvar vides en moments puntuals; fins i tot poden ser fonamentals fins que arriben els serveis sanitaris.

De fet, cada vegada està més de moda la realització de tallers per a ensenyar les nocions bàsiques de primers auxilis que els professionals de la sanitat traslladen a diferents col·lectius.

L’institut Professor Broch i Llop de Vila-real és un dels que ho fan. Allí, l’alumnat de primer de Batxillerat disposa d’una unitat didàctica al voltant d’aquesta qüestió, la qual es desenvolupa immediatament abans d’acabar el curs.

La professora d’Educació Física, Nancy Morales, explica que «la part teòrica d’aquest programa la treballem en classe i també en casa, mitjançant vídeos i elaborant treballs en grup sobre reanimació cardiopulmonar (RCP), maniobra d’Heimlich, posició lateral de seguretat, conducta PAS --guia d’actuació recomanada per a socórrer als ferits en un accident de trànsit-- i l’ús d’una farmaciola bàsica».

Es tracta d’una iniciativa que l’IES Broch i Llop ja fa uns anys que realitza entre l’alumnat de primer de Batxillerat i que és molt ben rebuda pel professorat i pels estudiants que, d’aquesta manera disposen de ferramentes per a ajudar en casos d’emergència.

Professionals sanitaris

Com assenyala Morales, «una vegada coneix l’alumnat les maniobres teòriques, els tècnics de Creu Roja venen a l’institut, de forma totalment gratuïta, per a impartir el taller pràctic». Una activitat que duen endavant Eugènia, Guille i Mari Ángeles com a professionals d’aquesta organització que, a més, fan que cada alumne participe activament en cada maniobra.

«Amb els ninots i amb els companys aprenen quin és el protocol a seguir quan ens trobem amb una situació que requereix una primera actuació abans que arriben els sanitaris; una primera actuació que pot salvar vides i aquest és l’objectiu fonamental del taller que durant molts anys realitza Creu Roja Vila-real al Broch i Llop de forma pedagògica i didàctica», indica la professora.

L’any passat es va introduir com a novetat la presència d’una ambulància de l’entitat social, on l’alumnat veu l’organització de l’interior i el material bàsic per a atendre situacions d’urgència.

«És un taller per a reflexionar sobre com ha de ser el nostre comportament davant un accident i la importància dels professionals en situacions greus», afig Morales.