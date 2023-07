Aunque las primeras negociaciones entre el PSPV-PSOE y Compromís no fructificaron para alcanzar un pacto de gobierno en Vila-real tras las elecciones municipales, la formación nacionalista no descarta ni mucho menos llegar a un entente durante los próximos meses con los socialistas, que han perdido la mayoría absoluta y en el pleno del viernes ya pudieron ver cómo de cuesta arriba se les puede hacer la nueva legislatura si no suman apoyos.

La necesidad del PSOE de llegar a alianzas para sacar adelante los próximos presupuestos será un momento decisivo y Compromís considera que un entendimiento ahí podría «abrir la puerta» a su entrada en el equipo de gobierno. «Cara a los nuevos presupuestos, el PSOE tiene que llegar a acuerdos con alguien. Y creo que por una cuestión natural, al ser el bloque de izquierdas, tendremos que entendernos entre nosotros», afirma la portavoz local de Compromís, Maria Fajardo, en una visita a la redacción de Mediterráneo. A partir de octubre Y pone una fecha encima de la mesa: octubre. «Yo aspiro a que cuando comience ese mes, que es cuando los ayuntamientos normalmente empiezan a elaborar los presupuestos, Vila-real no sea una excepción y nos reunamos para ver si podemos llegar a un acuerdo para las cuentas y que eso pueda abrir la puerta a poder participar en el gobierno, pero no sabemos lo que va a pasar», cuenta. Rebajar el tono Fajardo explica que, tras una última legislatura bronca y con muchos encontronazos entre ambas formaciones, ahora los dos partidos abogan por rebajar el tono en aras de tender puentes y lograr una mayor complicidad. De hecho, un ejemplo que demuestra este acercamiento es que «estamos quedando todas las semanas con el PSOE», cuenta la edila. Eso sí, la también diputada provincial, que recuerda que junio «no era el momento adecuado» para llegar a un pacto porque supondría entrar a un gobierno «con unos presupuestos aprobados bajo el prisma de la mayoría absoluta», admite que hubo unas declaraciones en la noche electoral del alcalde, José Benlloch (PSOE), que le dejaron descolocada. «Dijo que tenía muchas cosas que compartía con Vox, que también tiene tres concejales (al igual que Compromís), como que no tenía ningún complejo en reconocer que era español, los toros y el sentimiento religioso. Por lo tanto, igual encuentra más sinergias con ellos, no sé que quiso insinuar con eso...», deja caer Fajardo.