La empresa que rehabilita el albergue del Termet ampliará también el IES Broch i Llop en Vila-real

La larga reivindicación de la comunidad educativa del IES Broch y Llop de Vila-real está más cerca de ser realidad. Después de un largo proceso administrativo que comenzó hace tres años, la Conselleria de Educación ya ha seleccionado a la constructora que se encargará de hacer realidad la tan demandada ampliación del centro.

Se trata de una empresa que en estos momentos ya acomete una obra de gran importancia en la ciudad. Concretamente, es Construcciones Rafael Zarzoso, que se ha llevado la adjudicación por un total de 301.668,73 euros. Otras cuatro compañías habían mostrado interés por llevar a cabo la reforma del instituto, pero su oferta, según la valoración de los técnicos, era la más ventajosa para los intereses de la administración, ya que rebajaba en más de 60.000 euros la cantidad inicialmente prevista por la Conselleria. No en vano, el presupuesto de licitación era de 363.200,82 euros.

La adjudicataria suma así este proyecto a su cartera de trabajos en marcha en Vila-real, puesto que Rafael Zarzoso es la que desde hace unas semanas está inmersa en la esperada rehabilitación del albergue de la Mare de Déu de Gràcia, en el paraje del Termet.

Como ya detalló este periódico, la comunidad del Broch i Llop lleva ocho años reclamando la ampliación del centro. Inaugurado en el 2004, el recinto ya superaba con creces la barrera de los 700 alumnos en su primera década de vida, en el 2014, aunque inicialmente fue concebido para dar cabida a una horquilla de 600.

Sin embargo, el número de estudiantes ha ido a más con el paso de los años y actualmente roza los 900, por lo que urgían disponer de mayor lugar para redistribuir a los alumnos, puesto que hay que recordar que, ante las necesidades de espacio, el Ayuntamiento permitió al centro disponer del Espai Jove. Además, la falta de habitáculos disponibles ha obligado también al centro a habilitar aulas para dar clases en enclaves como el laboratorio o el aula de música.

Plazo de tres meses

La constructora dispondrá de un plazo de tres meses para construir cuatro aulas que ocuparán el espacio que actualmente ocupan unos porches en el patio de este instituto.

La duración estimada de las obras hace ser optimista al centro, desde el que confían en que, si no surge ningún contratiempo mayor (uno ya superado es que la licitación quedase desierta por no resultar atractiva para ninguna empresa), el próximo curso puedan contar con el instituto ya ampliado y con las nuevas instalaciones terminadas para poder recibir a aquellos alumnos que actualmente tienen que acudir al Espai Jove al no haber suficiente espacio disponible en estos momentos.