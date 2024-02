El alcalde de Vila-real, José Benlloch, reivindica al actual Consell que mantenga el proyecto de construcción del instituto de FP especializado en obra civil, que el anterior Gobierno autonómico ya presupuesto en 10,7 millones de euros y lo incluyó en sus planes de nuevas infraestructuras y para el que, como asegura el munícipe, "ya se elaboró el anteproyecto del mismo". Es, como indica Benlloch, una de las principales preocupaciones del ejecutivo vila-realense "y así se lo transmitiré al president de la Generalitat, Carlos Mazón, cuando me reúna con él". Una reunión para la que, como señala, "todavía no se me ha convocado, transcurridas dos semanas desde que formulé la petición de una cita urgente" con el máximo responsable político de la Comunitat.

"La Conselleria de Educación ya tenía en la anterior legislatura la planificación y los cálculos para este instituto, con la inversión prevista y la cantidad de alumnos que tendrían cabida", afirma el primer edil, quien insiste en que, además, "también se dispone de la parcela de 10.000 metros cuadrados para levantar esta infraestructura, que dona el Grupo Porcelanosa a la ciudad dentro de la celebración del 50º aniversario de la empresa". Preocupación en el Ayuntamiento En este sentido, Benlloch hace pública su preocupación porque, apunta, "a día de hoy, desde la Conselleria de Educación no se nos ha dicho nada". Un silencio que eleva el temor de los responsables municipales vila-realenses, "teniendo en cuenta que no sabemos la línea de trabajo del nuevo Consell del PP y Vox ni, por ejemplo, si finalmente mantendrán el plan Edificant para la construcción y mejora de infraestructuras educativas". El futuro centro integrado de FP de Vila-real formará a 660 alumnos Así ha respondido el alcalde de Vila-real a la pregunta formulada al respecto por Mediterráneo, durante la visita que ha realizado, acompañado por los concejales de Territorio y de Educación, Emilio Obiol y Anna Vicens, a las obras de reforma y ampliación del colegio público Concepción Arenal. "Espero que no se atrevan a eliminar este proyecto", asevera Benlloch, quien incide en que "las industrias del entorno reiteran la necesidad de formar en Formación Profesional de una manera rápida y ello sería posible en este instituto especializado en construcción y obra civil previsto en Vila-real, el único en toda la Comunitat Valenciana". Y añade que "la ciudad y la provincia necesitan esta infraestructura con este modelo formativo en el que, además, se implica en un 50% el sector empresarial". CEIP Concepción Arenal Por otra parte, en su visita a las obras del CEIP Concepción Arenal, el munícipe vila-realense ha subrayado la importancia de dignificar las instalaciones de un colegio que acoge a 210 escolares en una única línea y cuyo edificio de Primaria tiene ya 56 años de antigüedad. “Teníamos mucha ilusión en comenzar estas obras para dotar a este centro de unas condiciones acordes a la calidad de su proyecto educativo que, gracias al trabajo de los más de 20 integrantes del equipo docente, tiene unos reconocimientos que queremos prestigiar”, ha remarcado el alcalde. “Son el único colegio de Primaria con acreditación de Erasmus + , lo que les permite poder movilizar alumnado y profesorado en estancias en otros países y recientemente también han sido reconocidos con el premio extraordinario del Consejo Superior de Deportes por un programa de promoción del deporte y los hábitos de vida saludables entre los niños y niñas”, ha indicado. Y ha aprovechado para agradecer "la dedicación del equipo directivo y docente", bajo la dirección de Sergi Andreu, con quien se ha reunido antes de la visita, junto a la concejala de Educación, Anna Vicens; la jefa de estudios, Mari Carmen Flor; y la secretaria, Carmina Gimeno, con el fin de recabar las iniciativas y propuestas en relación al funcionamiento y necesidades de la escuela. 45% de alumnado procedente de otos países El CEIP Concepción Arenal es uno de los colegios de compensación que existen en Vila-real --con el 45% de alumnado procedente de otros países-- y “requiere que desde el Ayuntamiento impulsemos medidas de discriminación positiva que permitan que el proyecto de este colegio trabaje más hacia la integración y que no acabe siendo solo el colegio de unas nacionalidades concretas en una ciudad como la nueva Vila-real del siglo XXI que debe ser solidaria, inclusiva, de oportunidades, sostenible e innovadora”, ha aseverado Benlloch. El proyecto de mejora y ampliación del CEIP Concepción Arenal, adjudicado a la empresa Crisol Obras y Servicios (COS), está en marcha desde noviembre, con un plazo de ejecución de 18 meses, de manera que la previsión es que los trabajos acaben para el mes de junio del 2025. Las principales actuaciones que contempla la obra son la construcción de un nuevo gimnasio, para lo cual se ha procedido al derribo de la casa del conserje, la renovación de baños así como de las instalaciones de electricidad, saneamiento y fontanería. También se reparará el foso del ascensor y se ejecutarán mejoras en el patio del centro, con la colocación de una red antibalones, la creación de un huerto escolar o la renovación de mobiliario como fuente, bancos, y otros elementos. Compatibilizar las obras y las clases El alcalde ha agradecido a la empresa el trabajo de coordinación, junto a los técnicos de Ingestec y del departamento de Territorio del Ayuntamiento que dirige el edil Obiol, para compatibilizar las obras con la actividad escolar del centro, así como la “paciencia y el esfuerzo” de todo el equipo docente durante estos meses de obras. A consecuencia de estos trabajos, parte del patio ha quedado inutilizado por lo que el alcalde se ha comprometido a trabajar para poder acotar una zona de la plaza Sant Ferran para que se pueda utilizar como espacio de recreo. “Es una muy buena noticia que en este momento en que hay preocupación por las obras del plan Edificant, que el nuevo gobierno de la Generalitat está poniendo en crisis, en Vila-real las dos que teníamos muy adelantadas, los colegios Concepción Arenal y Pascual Nácher, están ya en marcha”, ha concluido el alcalde. Por su parte, el director del centro, Sergi Andreu, ha mostrado su satisfacción por el inicio de las obras y ha asegurado que “esperamos que el resultado sea el que nos corresponde, ya que éramos una de las pocas escuelas sin gimnasio y con un edificio de más de 50 años que, aunque se ha ido mejorando, todavía presenta carencias”.