José Pascual Bellmunt: Casi un siglo de sangre socialista en Vila-real

El pasado 8 de marzo cumplió 99 años y, al día siguiente, vivió con emoción una fiesta sorpresa que le organizaron sus familiares, amigos y conocidos, con su hija Mª Carmen como instigadora de una celebración en la que tampoco faltó el alcalde y líder del PSPV-PSOE local, José Benlloch, así como su nieto Héctor, entre otros invitados.

Y es que la cita no fue para menos, por cuanto por las venas de José Pascual Bellmunt corre sangre con ideales socialistas desde bien pequeño. No en vano, su abuelo fue uno de los represaliados por el régimen franquista y no le faltaron las burlas y los palos de niños vinculados a la Falange al grito de «rojo», incluso del maestro de la escuela.

Con todo, su carácter afable y de bona gent, le ha valido a lo largo de su casi un siglo de vida para cultivar el cariño y el aprecio de quienes le han conocido, independientemente de los ideales que cada cual tuviera en el momento.

Como es tradicional, José Pascual Bellmunt sopló las velas por su 99º cumpleaños. / JOSEP CARDA

Casualidad o no, Bellmunt nació un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y a lo largo de estos 99 años ha estado dedicado en cuerpo y alma a su familia. No le caían los anillos a la hora de colaborar en las tareas domésticas, algo inusual décadas atrás.

De Barcelona a su Vila-real natal

Impresor de profesión, vivió en Barcelona desde 1958 hasta el 2006, año en el que decidió regresar a su Vila-real natal. Y es aquí donde empezó, acompañado por su hija Mª Carmen, a acudir a reuniones de la agrupación local del PSPV-PSOE, partido al que no pertenecía oficialmente hasta hace aproximadamente una década, si bien su corazón y sus pensamientos siempre estuvieron del lado del socialismo y de la batalla por lograr la justicia social.

De hecho, fue con el liderazgo en la formación del alcalde Benlloch cuando se formalizó su ingreso en la agrupación local, de manera que no será el socialista más antiguo de Vila-real, pero sí el más longevo.

«Qué he hecho para merecer esta fiesta» se preguntaba durante la celebración sorpresa, con la sencillez que le caracteriza.