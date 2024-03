Vila-real liquidará en un mes 4,3 millones en facturas pendientes de pago a proveedores

Un mes. Ese es el plazo que se ha dado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vila-real, liderado por el alcalde, José Benlloch, para liquidar las 1.143 facturas pendientes de pago a proveedores que se arrastran, básicamente del 2023, aunque también las hay del 2022 y algunas --solo 18-- de los tres ejercicios anteriores.

Para ello, el ejecutivo abonará los 4,3 millones de euros que suman estos recibos con cargo a los remanentes del 2023, que rondaron los 9 millones. El dinero restante, como ya se anunció semanas atrás, se reserva para afrontar el peor de los escenarios --con 4,3 millones más-- de la sentencia por la ocupación de la parcela sobre la que se construyó, a finales del 2010 y con el PP en el gobierno local, el jardín Botànic Calduch.

Los conceptos más cuantiosos

Según explican a Mediterráneo el alcalde Benlloch y la concejala de Hacienda, Sabina Escrig, los dos conceptos que suponen una mayor cantidad de deuda con proveedores corresponden a las fiestas patronales de Sant Pasqual, con 240.000 euros pendientes de pago; y el consumo de gas y electricidad, con 482.000 euros.

FACTURAS, AÑOS E IMPORTES 2019: Existen siete facturas, que suman 1.410 euros.

Existen siete facturas, que suman 1.410 euros. 2020: El importe pendiente es de 25.000 euros en cinco recibos.

El importe pendiente es de 25.000 euros en cinco recibos. 2021: Hay seis facturas por pagar, que suponen 30.196 euros.

Hay seis facturas por pagar, que suponen 30.196 euros. 2022: Quedan pendientes 100 facturas, por 165.516 euros.

Quedan pendientes 100 facturas, por 165.516 euros. 2023:Del ejercicio pasado quedan 995 recibos por abonar, que suman casi cuatro millones.

El primer edil detalla que la deuda por los festejos se produjo «porque antes de mayo el presupuesto no estaba en vigor, por lo que no se pudieron efectuar contrataciones previamente a las celebraciones festivas». Y añade que «estamos dedicados al 100% a abonar lo que se debe, que es ahora mismo nuestra prioridad, e ir avanzando en la elaboración del presupuesto para este 2024». Al respecto, cabe recordar que el consistorio ha conseguido que dos funcionarias del departamento de Tesorería acepten una atribución de funciones especial para colaborar con la Oficina Presupuestaria en la confección de las cuentas para el actual ejercicio.

Diversos orígenes

Como señala Benlloch, entre los conceptos de la deuda a proveedores que se pretende cerrar en un plazo de un mes, «conforme los departamentos técnicos vayan elaborando los expedientes correspondientes», están el mantenimiento de vías públicas, cementerio, ascensores o edificios públicos municipales; limpieza viaria y recogida de basuras; servicios jurídicos, comunicación, patrocinio a clubs deportivos; la media hora gratuita en el párking subterráneo de la plaza Major; o control de plagas.

El munícipe incide en que el impago de las facturas tuvo como motivo distintos factores, básicamente «porque no pudieron abonarse antes del 31 de diciembre», por errores en las mismas, porque no pudieron tramitarse a tiempo pese a ser parte de un contrato en vigor o por ser trabajos imprevistos y no tener consignación.