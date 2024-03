Benlloch urge de nuevo por carta a Mazón una reunión urgente en Vila-real, tras dos meses sin obtener respuesta

Dos meses después, Vila-real sigue sin respuesta. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no ha contestado todavía a la petición de reunión urgente remitida por el alcalde, José Benlloch, el pasado 19 de enero. Por este motivo y, “tras un margen de tiempo prudencial”, el primer edil ha remitido una segunda carta al jefe del Consell para urgirle a mantener un encuentro y abordar cuestiones de relevancia para los y las vila-realenses, como las inversiones autonómicas en la ciudad, el desmantelamiento de la Dirección Territorial de Innovación o la conmemoración del 750º aniversario, entre otros temas.

“Resulta cuanto menos paradójico que el presidente de la Generalitat, que lo es también de todos los y las vila-realenses, ponga el grito en el cielo porque no obtiene respuesta a sus cartas al Gobierno de España mientras ningunea de manera sistemática a nuestra ciudad de todas las formas posibles: sin prácticamente presencia en los presupuestos autonómicos, pasando de largo de Vila-real en las continuas visitas de consellers y president a Castellón y, también, no respondiendo a nuestra petición de reunión formal, que formulamos hace ya dos meses”, lamenta Benlloch. El alcalde incide en que Vila-real, “con el 10% de la población de la provincia y un tejido socioeconómico puntero y de vocación internacional, es clave en la marca Comunitat Valenciana y en la marca España”. “Por eso, no resulta de ninguna manera concebible que el presidente de todos los valencianos no se digne siquiera a responder a una carta en la que únicamente le pedimos sentarnos a hablar. ¿No es Vila-real suficiente para el presidente Mazón?”, agrega el alcalde. Por este motivo, Benlloch le ha vuelto a remitir, con fecha de 15 de marzo, una nueva misiva en la que el alcalde de Vila-real solicita una reunión “a la mayor brevedad posible” y “preferiblemente, en la localidad de Vila-real”. En la agenda de esa reunión, tres ejes principales: las inversiones y compromisos pendientes de la Generalitat en Vila-real, en base a la declaración institucional aprobada por unanimidad en el Pleno el pasado 24 de noviembre de 2023; la decisión -no comunicada “y, en consecuencia, infringiendo la Resolución de la Conselleria de lnnovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de 22 de junio de 2022”- de desmantelar la Dirección Territorial de lnnovación, situada hasta diciembre en Vila-real; y la colaboración de la Generalitat en las actividades previstas en conmemoración del 750º aniversario de Vila-real.

“Desde el primer momento, hemos actuado con lealtad institucional, esperando un tiempo prudencial hasta que se asentase el nuevo Gobierno autonómico en las diferentes carteras. Pero, mientras en Vila-real actuamos con responsabilidad, vemos cómo los diferentes consellers y conselleras e incluso el presidente Mazón visitan continuamente la ciudad de Castellón y otros municipios de la provincia dejando un reguero de inversiones y promesas, a Vila-real no solo no vienen, sino que ni siquiera contestan. No vamos a tolerar esta discriminación y maltrato a Vila-real”, concluye.