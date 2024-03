Innovación califica de "absurda" la demanda de Vila-real y Benlloch muestra el convenio "incumplido" sobre la Dirección Territorial

De "absurda" califican en la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, que lidera Nuria Montes, la demanda anunciada hoy mismo por el alcalde de Vila-real, José Benlloch, por lo que considera como "desmantelamiento ilegal" de la Dirección Territorial de Innovación, que el anterior gobierno del Botànic, decidió instalar en el vivero de empresas vila-realense y que inicio su funcionamiento a principios de noviembre del 2022.

Fuentes del departamento autonómico reiteran que, como ya explicaron en su día, la decisión fue puramente administrativa. De esta manera, insisten en que, con la redistribución de consellerias tras la formación del nuevo ejecutivo autonómico de PP y Vox, "tres de esas personas pasaron a Educación (antes estaban en Universidades, que formaba parte de la misma conselleria que Innovación)", mientras que otra pidió el traslado, quedando únicamente la que era directora territorial, Sara Prades, que optó finalmente por renunciar de forma voluntaria al cargo.

"Se quedó sin personal"

"Esta sede se quedó sin personal y entonces se centralizó en Castelló", aseguran desde la Conselleria que encabeza Montes. Y añaden que "no entendemos esta decisión del alcalde de Vila-real, porque no tiene ningún sentido". Además, preguntan al munícipe vila-realense "¿qué ilegalidad se ha producido?", en relación a que la demanda anunciada por Benlloch ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) se basa en "el incumplimiento del convenio" entre ambas administraciones". Un convenio que, desde el departamento autonómico, aseguran que "no existe".

A todo ello, las mismas fuentes hacen hincapié en saber "qué actividad importante se llegó a realizar" en esta sede de la Dirección Territorial de Innovación que se estableció en Vila-real.

Documentación a la vista

“Las mentiras tienen las patas muy cortas y las del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con respecto a su menosprecio a Vila-real son fácilmente desmontables”. Con estas palabras, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, responde a la Generalitat en “su intento de negar lo obvio: que desmantelaron los servicios territoriales de Innovación sin comunicarlo previamente al Ayuntamiento y, por tanto de manera ilegal, en un evidente menosprecio y ninguneo a nuestra ciudad”. “No solo es una ilegalidad, sino que es una muestra evidente de deslealtad, un ataque y una burla a Vila-real”, puntualiza.

ESTOS SON LOS DOCUMENTOS QUE APORTA EL AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL:

RESOLUCIÓN de la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digita RESOLUCIÓN de la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digita

Convenio marco Cámara Comercio 2022-2026 Convenio marco Cámara Comercio 2022-2026

Resolución fin uso espacio Vila-real Resolución fin uso espacio Vila-real

“Se pregunta la Conselleria qué es ilegal en su actuación y se lo aclaramos. En primer lugar, se ha vulnerado el artículo 103 de la Constitución Española y su respectiva normativa de desarrollo, que establece los principios de lealtad institucional, cooperación y buena fe”, detalla Benlloch. Otros “hechos” que avalan la demanda del Ayuntamiento de Vila-real por el desmantelamiento unilateral de la Dirección Territorial de Innovación son los siguientes. Por un lado se incumple la cláusula 4 de la Resolución de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de 15 de septiembre de 2022, que fija la sede de la Dirección Territorial en Vila-real en el marco de la estrategia de descentralización de órganos administrativos del Consell del Botànic.

Efectos de la implantación de la sede

Una cláusula en la que se establece que lLa habilitación establecida mediante la presente resolución desplegará sus efectos en el periodo transcurrido entre la efectiva implantación de la dirección territorial, que se comunicará al Ayuntamiento, y la extinción de los efectos del convenio suscrito el 20 de abril de 2022 entre el Ayuntamiento y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón, bien se trate de su periodo de vigencia inicial, de sus prórrogas o de su extinción anticipada por cualquier causa. Igualmente, en el caso de que deje de ser necesario para la Generalitat, dejará de producir efectos la habilitación, debiendo comunicarse de forma inmediata al Ayuntamiento tal circunstancia”.

Asimismo, desde el consistorio vila-realense inciden en que, a pesar de que así lo estipula la resolución, "el desmantelamiento de la Dirección Territorial se comunica mediante resolución de la consellera de Innovación Nuria Montes –“ayer de nuevo en Castellón, pasando de Vila-real”, puntualiza Benlloch- firmada el 29 de enero de 2024, cuando los servicios territoriales ya llevaban semanas desmantelados".

Y sigue el munícipe: "También pone en cuestión la Generalitat la existencia de un convenio, que la propia Generalitat asume en las diferentes resoluciones dictadas a este respecto y que, con fecha 8 de abril de 2022, vincula al Ayuntamiento, la Generalitat y la Cámara de Comercio. Para ello, el acuerdo establece: (…) pudiendo albergar, si así lo estima el Ayuntamiento de Vila-real, servicios propios o de otras entidades públicas y privadas que permitan el cumplimiento de los objetivos, en particular por parte de la Generalitat Valenciana, entidad pública de quien la Cámara de Comercio depende...”.

"Es un ataque a Vila-real"

Ante estos hechos, el alcalde de Vila-real valora la “decisión ilegal de Mazón y su consellera” como “un ataque a Vila-real y un ejemplo más en el ninguneo y el desprecio a nuestros vecinos y vecinas”. “Una decisión que, además, supone un perjuicio y un daño a Vila-real en términos de reputación, de restar oportunidades y también económico, ya que la propia resolución para la ubicación de la Dirección Territorial en el edificio de los Viveros contempla que la Conselleria deberá compensar el gasto de consumos de agua, electricidad y otros durante el periodo de cesión”, agrega Benlloch.

Y asevera: “¿Cómo se puede mentir de esta forma? No lo he visto nunca, ni en el peor PP. Frente a estas mentiras, vamos a seguir defendiendo los intereses de los y las vila-realenses frente a quien sea y utilizando todos los instrumentos a nuestro alcance. Para nosotros, como siempre, Vila-real, primero”.