Un preacuerdo en el presupuesto allana el camino a un pacto PSPV-Compromís en Vila-real

El pacto entre el PSPV-PSOE (con 11 concejales) y Compromís (3) está cada vez más cerca en Vila-real. Tras el primer acercamiento oficial que hubo el lunes de fiestas, los dos partidos volvieron a reunirse este martes para seguir acercando posturas. Del deshielo inicial del primer día se ha pasado a un calor incipiente que, si no surgen mayores giros (todo puede pasar en política), es más que probable que acabe fraguando en un pacto de gobierno que aporte estabilidad.

De momento, los participantes en este último encuentro, José Benlloch y Sabina Escrig (en representación de los socialistas) y Maria Fajardo, Santi Cortells y Dora Saura (los tres ediles de Compromís en el consistorio), se centraron en la reunión en abordar únicamente cuestiones sobre el presupuesto. Es el primer escollo que quieren sortear antes de entrar a fondo en los pormenores de una posible alianza que les convierta de nuevo en socios, tras las diferencias que hubo en la anterior legislatura.

Reacciones

La tónica general, según las dos partes trasladaron a Mediterráneo, es de muy buena predisposición. «Estoy muy contento y el balance es muy positivo. Coincidimos inmensamente a la hora de afrontar un proyecto común para Vila-real y de cómo vemos la realidad de la ciudad, con una perspectiva responsable y austera (que no austericida)», comentó el alcalde, José Benlloch (PSPV) tras la reunión.

Desde Compromís, su portavoz, Maria Fajardo, converge con esas sensaciones. «Fue bien, con buena sintonía y voluntad de entendimiento y diálogo por las dos partes. Abordamos exclusivamente cuestiones del presupuesto, aunque nosotros ya advertimos de que nuestro voto favorable no tiene ningún sentido si no es porque entramos a gestionarlo», razona.

Sumarían 14 concejales

En opinión del primer edil, ese punto no debería ser un problema. Aunque al PSPV (que gobierna en minoría con 11 ediles) le valdría la abstención de Compromís para sacar adelante el presupuesto de este año, Benlloch señala que intentará lograr un peldaño más. «Haré un esfuerzo para que su voto sea un sí, entren a gobernar y estemos todos juntos», reconoce.

Y es que, como ya ha manifestado en muchas ocasiones anteriores, a excepción de esta legislatura, «el PSPV nunca ha gobernado solo, sin pactos». «Mejor que seamos 14 concejales en el equipo de gobierno que tener a 11 ediles en la oposición fiscalizando todo lo que hagamos y criticando», dice.

¿De qué hablaron en concreto?

Entre otros temas ligados al proyecto económico, uno de los que tocaron fue el de transformar las subvenciones para que sean de concurrencia competitiva. En vez de dar las ayudas a las asociaciones y entidades sociales con convenios nominativos, hablaron de lanzar una línea abierta de subvenciones para que más colectivos tengan oportunidad de optar a ellas.

Otro asunto que abordaron es el de la transparencia, que Fajardo considera «fundamental al gestionar el dinero de todos». «Y así debería estar en la web, no solo los contratos en vigor que tiene el ayuntamiento, sino también el desglose de los convenios que se tienen en vigor», apunta. Y pide que la relación de puestos de trabajo (RPT) del personal del ayuntamiento «tiene que estar en diciembre acabada».

La portavoz de Compromís reitera que hasta que no tengan «el moll de l’os (las cuentas) no podemos hablar de gestión o de pactos», ya que «Vila-real necesita tener un presupuesto aprobado para que los vecinos sigan teniendo actividad y no les afecte en ningún caso las razones políticas».

Por eso, los dos partidos tienen previsto volver a reunirse esta misma semana para, como apuntilla Benlloch, «seguir dialogando, cerrar todos los flecos que quedan sobre el presupuesto e ir afinando cada vez un poco más».

