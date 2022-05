Es de Vila-real y uno de los referentes de la zaga del Villarreal CF. El defensa groguet Pau Francisco Torres ha asegurado este lunes que en un partido como el del martes por la noche, la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el todopoderoso Liverpool FC (21.00 horas), «no hay un guion concreto, sino un objetivo que da igual como alcanzarlo, queremos pasar».

Para el central del Villarreal, remontarle un 2-0 al Liverpool es posible: «Un gol en cualquier momento de la eliminatoria nos mete dentro. Será un partido largo. Ponernos por delante nos mete de lleno en la lucha y por eso creo que no existe un guion ideal ante un objetivo único».

Considera Pau que el partido de la ronda anterior ante el Bayern puede servir de ejemplo. «Es el ejemplo perfecto. Ellos vuelven a ser favoritos y nosotros jugamos en nuestro estadio. Somos conscientes de lo que hay que hacer para tener opciones de pasar a la final», dijo.

Sobre la fe que tienen los jugadores en la remontada, fue sincero. «Somos conscientes de lo que tenemos en juego. Estamos preparando lo que hay en juego. Somos mejor Villarreal que la semana pasada. Vamos a seguir nuestro plan de partido. Sabemos lo que tenemos que hacer desde el inicio. Hemos visto a este equipo en partidos muy importantes, en casa, y queremos volver a hacerlo», agregó.

El vestuario está unido

Pau aseguró que en el vestuario no habían escuchado las declaraciones de algunos medios británicos que calificaron de «vergüenza» el partido del Submarino en la ida y dijo que «hasta que no acabe el encuentro de vuelta no hablaremos más de ese asunto».

«Tenemos una idea de juego que entrenamos desde que llegó el míster. Con el plan de partido que hicimos en las otras eliminatorias nos salió bien. Estamos preparando muy bien el partido de vuelta. Vamos a ver un Villarreal muy reconocible y que tiene la gente de su lado», destacó.

El Xiquet del Poble, a su vez, confesó que «es el mejor partido que se puede vivir de local, tenemos que disfrutarlo, tanto nosotros como la afición», concluyó.