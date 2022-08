El Villarreal aún no ha recibido una oferta oficial de ningún club por Yeremy Pino. Solo ha existido una comunicación de un principio de interés, lo que se podría denominar un sondeo de intenciones, por conocer la disposición del jugador y del Villarreal. En Inglaterra el nombre del internacional canario ha sonado en el radar del Arsenal principalmente. No es la primera vez que el extremo amarillo se sitúa en la órbita de los gunners. La agencia que representa al futbolista está manteniendo contactos con varios clubs importantes de la Premier, que han visto con interés la posibilidad de iniciar conversaciones por su fichaje, pero no se han concretado ninguna propuesta formal.

